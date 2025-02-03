Сероводород и оксид азота: чем дышали красноярцы в первые сутки НМУ

Зафиксированы превышения максимальных разовых ПДК и на стационарных постах. В Солнечном было превышение по сероводороду — до 3,75 ПДК, в Покровке и в Кировском — по взвешенным частицам до 1,05 ПДК и 1,18 ПДК соответственно.