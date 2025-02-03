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Posted 3 февраля, 12:55

Published 3 февраля, 12:55

Modified 3 февраля, 12:57

Updated 3 февраля, 12:57

Сероводород и оксид азота: чем дышали красноярцы в первые сутки НМУ

Сероводород и оксид азота: чем дышали красноярцы в первые сутки НМУ

3 февраля 2025, 12:55
Фото: prmira.ru.
Датчики минэкологии фиксировали превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) в нескольких районах Красноярска в первые сутки режима «черного неба».

Режим неблагоприятных метеоусловий ввели в Красноярске с 15:00 2 февраля до 15:00 4 февраля. Заместитель министра экологии края Юлия Гуменюк опубликовала данные о превышениях ПДК с 19:00 2 февраля до 19:00 3 февраля.

Передвижной лабораторией зафиксирован случай превышения взвешенных частиц до 1,03 ПДК— на улице 26 Бакинских Комиссаров.

Зафиксированы превышения максимальных разовых ПДК и на стационарных постах. В Солнечном было превышение по сероводороду — до 3,75 ПДК, в Покровке и в Кировском — по взвешенным частицам до 1,05 ПДК и 1,18 ПДК соответственно.

Вот как сейчас оценивают воздух в городе датчики nebo.live. Воздух загрязнен во всех районах города, хуже всего — на улицах Железнодорожников, Декабристов, Менжинского, Лесников, Ярыгинской набережной.

Фото: nebo.live

Датчики минэкологии края также фиксируют превышения.

Фото: krasecology.ru
  • Красноярск уже второй день подряд занимает первое место в рейтинге российских городов с самым грязным воздухом.
  • Ранее рассказывали, чем опасен бензпирен, диоксид серы и диоксид азота.
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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Воздух#НМУ#Режим НМУ#Качество воздуха#Загрязнение воздуха#Минэкологии
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