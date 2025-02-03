Сероводород и оксид азота: чем дышали красноярцы в первые сутки НМУ

Posted 3 февраля, 12:55
Published 3 февраля, 12:55
Modified 3 февраля, 12:57
Updated 3 февраля, 12:57
Режим неблагоприятных метеоусловий ввели в Красноярске с 15:00 2 февраля до 15:00 4 февраля. Заместитель министра экологии края Юлия Гуменюк опубликовала данные о превышениях ПДК с 19:00 2 февраля до 19:00 3 февраля.
Передвижной лабораторией зафиксирован случай превышения взвешенных частиц до 1,03 ПДК— на улице 26 Бакинских Комиссаров.
Зафиксированы превышения максимальных разовых ПДК и на стационарных постах. В Солнечном было превышение по сероводороду — до 3,75 ПДК, в Покровке и в Кировском — по взвешенным частицам до 1,05 ПДК и 1,18 ПДК соответственно.
Вот как сейчас оценивают воздух в городе датчики nebo.live. Воздух загрязнен во всех районах города, хуже всего — на улицах Железнодорожников, Декабристов, Менжинского, Лесников, Ярыгинской набережной.
Датчики минэкологии края также фиксируют превышения.