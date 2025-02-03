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Posted 3 февраля, 09:33

Published 3 февраля, 09:33

Modified 3 февраля, 09:43

Updated 3 февраля, 09:43

Уголовное дело возбудили после смерти пятого ребенка у семьи из Красной Сопки

Уголовное дело возбудили после смерти пятого ребенка у семьи из Красной Сопки

3 февраля 2025, 09:33
Фото: СК Красноярского края.
Сюжет
Отравление семьи
Следком возбудил уголовное дело после смерти пятого ребенка у семьи из Красной Сопки Красноярского края.

По версии следствия, вечером 1 февраля женщина покормила сына и уложила спать в детскую кроватку. Проснувшись около 3 часов ночи, она обнаружила младенца без признаков жизни. Прибывшие врачи констатировали смерть малыша.

Ребенок находился исключительно на грудном вскармливании. Накануне женщина употребляла приготовленную в домашних условиях пищу: булочки, котлеты, макароны, пироги с сосиской и капустой.

Эксперты провели вскрытие, однако установить причину смерти ребёнка пока не удалось. «Необходимы дополнительные исследования. Это обычная процедура», — сообщили в СК.

Точная причина смерти будет установлена в результате химического и гистологического исследований, уточнили в прокуратуре.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

  • Ранее отец из Красной Сопки рассказал, как жил и погиб его пятый ребенок.

В сентябре 2024 года в той же семье погибли четверо детей в возрасте от 6 до 13 лет. Беременная мать и отец выжили. В ноябре в семье родился ребенок.

В декабре главе семьи предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Сообщалось, что 20 сентября дом обрабатывали аэрозолем от мух. По версии следствия, глава семейства проигнорировал рекомендации о защитных мерах, в результате компоненты дихлофоса попали на посуду и пищу, которую съели дети. Экспертиза показала, что они умерли из-за острого отравления инсектицидами.

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#Владислав Савончик#Дети#Уголовное дело#Красная Сопка#Смерть ребенка#Отравление семьи#Краноярский край#Грудное вскармливание
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