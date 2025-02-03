Уголовное дело возбудили после смерти пятого ребенка у семьи из Красной Сопки

Posted 3 февраля, 09:33
Published 3 февраля, 09:33
Modified 3 февраля, 09:43
Updated 3 февраля, 09:43
По версии следствия, вечером 1 февраля женщина покормила сына и уложила спать в детскую кроватку. Проснувшись около 3 часов ночи, она обнаружила младенца без признаков жизни. Прибывшие врачи констатировали смерть малыша.
Ребенок находился исключительно на грудном вскармливании. Накануне женщина употребляла приготовленную в домашних условиях пищу: булочки, котлеты, макароны, пироги с сосиской и капустой.
Эксперты провели вскрытие, однако установить причину смерти ребёнка пока не удалось. «Необходимы дополнительные исследования. Это обычная процедура», — сообщили в СК.
Точная причина смерти будет установлена в результате химического и гистологического исследований, уточнили в прокуратуре.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
В декабре главе семьи предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Сообщалось, что 20 сентября дом обрабатывали аэрозолем от мух. По версии следствия, глава семейства проигнорировал рекомендации о защитных мерах, в результате компоненты дихлофоса попали на посуду и пищу, которую съели дети. Экспертиза показала, что они умерли из-за острого отравления инсектицидами.