В ФОМС отметили сокращение задолженности организаций ОМС на 5 млрд за год

Она также отметила, что фонд не испытывает финансовых трудностей и располагает достаточными ресурсами для предотвращения возникновения просроченной задолженности, объем этих ресурсов продолжает расти с каждым годом. ФОМС регулярно собирает и анализирует данные, фиксируя все отклонения. Количество регионов с задолженностью сократилось с 49 до 39, в 21 регионе удалось добиться уменьшения задолженности, а в 14 регионах она была полностью погашена. Однако есть и регионы, где задолженность продолжает расти.