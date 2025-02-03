В ФОМС отметили сокращение задолженности организаций ОМС на 5 млрд за год

Posted 3 февраля, 10:34
Published 3 февраля, 10:34
Modified 3 февраля, 10:34
Updated 3 февраля, 10:34
По состоянию на 1 января этого года просроченные обязательства компаний, работающих в системе ОМС, составили 12,3 миллиарда рублей.
По словам Соколовой, достижение такого показателя стало возможным благодаря контролю ФОМС за финансовыми расходами медицинских учреждений, пишет РИА Новости.
Она также отметила, что фонд не испытывает финансовых трудностей и располагает достаточными ресурсами для предотвращения возникновения просроченной задолженности, объем этих ресурсов продолжает расти с каждым годом. ФОМС регулярно собирает и анализирует данные, фиксируя все отклонения. Количество регионов с задолженностью сократилось с 49 до 39, в 21 регионе удалось добиться уменьшения задолженности, а в 14 регионах она была полностью погашена. Однако есть и регионы, где задолженность продолжает расти.
Основные факторы, способствующие увеличению и сохранению уровня кредиторской задолженности, связаны с неэффективной организацией и планированием деятельности медицинских организаций. Долговые обязательства возникают у тех учреждений, которые не в состоянии выполнить запланированные объемы оказания медицинских услуг. В связи с этим ФОМС будет продолжать совместно с региональными органами здравоохранения и территориальными фондами ОМС анализировать текущую ситуацию и предпринимать шаги для устранения задолженности.
На 2025 год бюджетные расходы ФОМС запланированы на уровне 4,5 триллиона рублей, из которых более 80% приходится на субвенции. Для реализации базовой программы ОМС в регионах в 2025 году предусмотрено выделение субвенции в размере 3,6 триллиона рублей, это наибольший годовой прирост в 16,7%. В течение трех лет общий объем субвенций вырастет на 1,1 триллиона рублей, что составляет около 35%.