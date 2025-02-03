В горсовете предложили ввести полиграф для чиновников после коррупционных скандалов

Posted 3 февраля, 06:42
Published 3 февраля, 06:42
Modified 3 февраля, 06:44
Updated 3 февраля, 06:44
Депутат Павел Креско покинул горсовет Красноярска, формально — «по состоянию здоровья». Однако, как отметил Сендерский, на сайте суда опубликована информация, что у него есть ограничения по определенным действиям, связанные с уголовным делом и возмутился непрозрачностью процесса увольнения Креско из горсовета:
«Мой коллега Иван Алексеевич задал вопрос на сессии городского совета, почему депутат сам не может пояснить ситуацию нам. Мы же его коллеги, как минимум полтора года назад он шел на выборы и отстаивал перед депутатами свой план действий, программу, и сегодня он молча уходит из городского совета. Понятно, что мы его желание сложить полномочия поддержали, но для нас большая загадка, почему именно сейчас Павел Геннадьевич все-таки сложил полномочия?».
Иван Петров добавил, что ситуацию с Креско старательно пытались замолчать в горсовете:
«Этот вопрос я задавал правоохранительным органам, которые на тот момент находились на сессии горсовета, чтобы они пояснили более подробно действительно есть ли уголовное дело или его нет? После этого я столкнулся со странной реакцией со стороны нашего председателя. Наталья Вячеславовна [Фирюлина] попыталась сбить этот вопрос, на мой взгляд, чтобы не выносить сор из избы».
Семён Сендерский связал отставку с деятельностью Креско не в горсовете, а на прошлом месте работы в САТП — муниципальном предприятии, отвечающем за дороги:
«Был задержан руководитель ООО „Промострой“, основного подрядчика, привлекаемого администрацией города на все дорожные работы. Мы получаем нарекания от жителей на его работу в течение двух лет. Сегодня они вскрылись в виде коррупционных дел, и я думаю, что скоро мы поймем, о каких суммах идет речь. По неподтвержденной информации, это могут быть десятки, а то и сотни миллионов рублей».
Оба депутата жёстко раскритиковали мэрию города. Сендерский подчеркнул связь арестованных недавно чиновников с предыдущим руководством Красноярска:
«Владислав Анатольевич [Логинов] все-таки был заместителем главы города при предыдущем главе. То есть он является преемником власти. И нельзя разделять эти две администрации, это одна цельная система. Сегодня мы слышим, что арестовывают тех чиновников, которые работали и при прошлом мэре. Евгений Жвакин, Алексей Давыдов — они долгое время были первыми замами, руководили УДИБом, управлением дорог и благоустройства города. Сегодня они находятся в СИЗО и, я думаю, понесут наказание за свои деяния. Опять же, в этом должно разбираться следствие. Мы же хотим, чтобы жители города знали о том, что творится в стенах городского совета. Все-таки это орган публичной власти, а сам орган об этом забывает. И председатель почему-то бьет по рукам и останавливает депутата, который хочет услышать информацию от правоохранительных органов».
Иван Петров в свою очередь предложил ввести проверку на полиграфе для чиновников. По его мнению, это не будет «панацеей», но все же поможет снизить градус коррупции:
«Грядет 400-летие нашего города, будет дополнительное финансирование как из федерального, так и из регионального бюджета. И если те же самые люди, которые сейчас по карманам деньги народные растаскивают, продолжат этим заниматься, то это будет позор на всю Россию. Я согласен, полиграф не на сто процентов победит коррупцию. Но как минимум несколько человек это испугает. А многие после проверки получат отрицательное заключение и их как минимум отстранят от принятия решений».
Кроме того, депутаты обратили внимание на все множащиеся проблемы в ЖКХ. В частности, депутатов беспокоят муниципальные управляющие компании. Семен Сендерский отметил, что МУК обслуживают порядка 200 домов в Красноярске, это около 50 тысяч жильцов, которые, по словам депутата, «платят за обслуживание своих домов, а эти услуги не видят». При этом, говорит Сендерский, мэрия продавила решение горсовета о выделении управляющим компаниям «Правобережная» и «Красноярская» субсидии на 200 миллионов рублей в 2024 году на оплату долгов.
«Скажу сразу, что к концу эти деньги не были освоены. Депутаты ЛДПР не поддерживали выделение этой субсидии. Деньги, мы считаем, используются нецелевым образом. Жители уже хотят уйти от этих управляющих компаний, но не могут это сделать, потому что управляющие компании просто не отдают им деньги. Такое „крепостное рабство“ у нас в городе, к сожалению, присутствует», — отметил Сендерский.
Иван Петров в свою очередь добавил, что муниципальные «управляшки» настолько некачественно выполняют свои обязанности, что в некоторых домах жители вынуждены в 21-м веке «ходить в туалет в ведро».
«Наша комиссия по горхозяйству совместно с комиссией по бюджету уже семь раз проводила встречу с управляющими компаниям. Они докладывают, как реализуют дорожную карту, которую мы утвердили, и как они расходуют 200 миллионов. И каждый раз мы слышим одно и то же на протяжении уже 9 месяцев. […] Я не понимаю роль горсовета в этом вопросе. Для чего мы семь раз слушаем одно и то же? Нам лапшу на уши вешают, но жителям лучше от этого не становится».