В горсовете предложили ввести полиграф для чиновников после коррупционных скандалов

Кроме того, депутаты обратили внимание на все множащиеся проблемы в ЖКХ. В частности, депутатов беспокоят муниципальные управляющие компании. Семен Сендерский отметил, что МУК обслуживают порядка 200 домов в Красноярске, это около 50 тысяч жильцов, которые, по словам депутата, «платят за обслуживание своих домов, а эти услуги не видят». При этом, говорит Сендерский, мэрия продавила решение горсовета о выделении управляющим компаниям «Правобережная» и «Красноярская» субсидии на 200 миллионов рублей в 2024 году на оплату долгов.