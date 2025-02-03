prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 февраля, 05:36

Published 3 февраля, 05:36

Modified 3 февраля, 05:37

Updated 3 февраля, 05:37

В Красноярске прорабу грозит до 5 лет за гибель подростка после обрушения стены в ТЦ

В Красноярске прорабу грозит до 5 лет за гибель подростка после обрушения стены в ТЦ

3 февраля 2025, 05:36
Фото: t.me/krksledkom.
В Красноярске в суд передали уголовное дело о гибели 17-летнего парня после обрушения стены в торговом центре «Атриум».

Все произошло 23 июля. По данным МЧС, во время демонтажных работ рабочие нарушили технику безопасности. По версии ведомства, на рабочих рухнула стена. Пострадали три человека, один из которых скончался.

В СК уточнили, что погибшим оказался 17-летний юноша. Он скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу. Двое других молодых людей — 17 и 18 лет — пострадали, они живы.

По версии следователей, компания «СУ-24» заключила контракт с фирмой «Тhe групп» на проведение демонтажных работ в ТЦ. Позднее трое молодых людей прочитали объявление о наборе сотрудников и связались с его автором — парням предложили зарплату в 3 000 рублей в день.

Как показала прокурорская проверка, прораб пригласил молодых людей на работу, но не заключил с ними контракт и не провел инструктаж. Парням предложили оплату в 3 тысячи рублей в день.

Начальник строительного участка заявил, что видел, что стена была опасна, но не проконтролировал подчиненных на объекте.

«Признаю, что парень погиб из-за моего небрежного отношения», — пояснил начальник строительного участка».

Мужчину обвиняют в нарушении правил безопасности, повлекшем смерть человека (часть 2 статья 216 УК РФ). Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Директора строительной фирмы привлекли к административной ответственности за уклонение от оформления трудового договора (часть 4 статья 5.27 КоАП РФ). Ему назначили штраф в 30 тысяч рублей.

В прокуратуре сообщили, что они подали иск о компенсации морального вреда для семьи погибшего подростка.

Читайте также:
«Он кричал»: пострадавший на стройке в красноярском ТЦ рассказал о гибели другаДвое рабочих упали в шахту лифта строящейся поликлиники. Оба в реанимацииВ Канске рабочего насмерть придавило упавшей стеной
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Происшествия#Красноярск#Прокуратура#Уголовное дело#Рабочий#ТЦ#Взлетка#Гибель
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика