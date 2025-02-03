В Красноярске прорабу грозит до 5 лет за гибель подростка после обрушения стены в ТЦ

Posted 3 февраля, 05:36
Published 3 февраля, 05:36
Modified 3 февраля, 05:37
Updated 3 февраля, 05:37
Все произошло 23 июля. По данным МЧС, во время демонтажных работ рабочие нарушили технику безопасности. По версии ведомства, на рабочих рухнула стена. Пострадали три человека, один из которых скончался.
В СК уточнили, что погибшим оказался 17-летний юноша. Он скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу. Двое других молодых людей — 17 и 18 лет — пострадали, они живы.
По версии следователей, компания «СУ-24» заключила контракт с фирмой «Тhe групп» на проведение демонтажных работ в ТЦ. Позднее трое молодых людей прочитали объявление о наборе сотрудников и связались с его автором — парням предложили зарплату в 3 000 рублей в день.
Как показала прокурорская проверка, прораб пригласил молодых людей на работу, но не заключил с ними контракт и не провел инструктаж. Парням предложили оплату в 3 тысячи рублей в день.
Начальник строительного участка заявил, что видел, что стена была опасна, но не проконтролировал подчиненных на объекте.
«Признаю, что парень погиб из-за моего небрежного отношения», — пояснил начальник строительного участка».
Мужчину обвиняют в нарушении правил безопасности, повлекшем смерть человека (часть 2 статья 216 УК РФ). Ему грозит до 5 лет лишения свободы.
Директора строительной фирмы привлекли к административной ответственности за уклонение от оформления трудового договора (часть 4 статья 5.27 КоАП РФ). Ему назначили штраф в 30 тысяч рублей.
В прокуратуре сообщили, что они подали иск о компенсации морального вреда для семьи погибшего подростка.