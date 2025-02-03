В Красноярске прорабу грозит до 5 лет за гибель подростка после обрушения стены в ТЦ

По версии следователей, компания «СУ-24» заключила контракт с фирмой «Тhe групп» на проведение демонтажных работ в ТЦ. Позднее трое молодых людей прочитали объявление о наборе сотрудников и связались с его автором — парням предложили зарплату в 3 000 рублей в день.