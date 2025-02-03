В Красноярске семья не может переехать в квартиру. Владелица отдала деньги аферистам

Posted 3 февраля, 04:55
Published 3 февраля, 04:55
Modified 3 февраля, 04:55
Updated 3 февраля, 04:55
Как пишет телеграм-канал «Борус. Люди», Софья и Антон недавно приобрели у 69-летней красноярки 2-комнатную квартиру на улице 9 Мая.
По словам супругов, перед сделкой они спрашивали у пенсионерки, действительно ли она хочет продать жилье или ее заставляют мошенники. Пенсионерка заверила, что это только ее желание.
Согласно договору, женщина должна была освободить квартиру до 11 февраля. Однако пенсионерка отдала деньги со сделки аферистам и теперь жилье находится под арестом.
Как рассказали «Проспекту Мира» в МВД, 1 февраля пенсионерка обратилась в полицию. Выяснилось, что красноярка отдала мошенникам 6,1 миллиона рублей, из них 4,7 миллиона рублей — деньги за квартиру, 1 млн 400 тысяч рублей — деньги пенсионерки.
«69-летней женщине позвонили мошенники и сообщили, что от ее имени оформлена генеральная доверенность об обязанности передать все деньги, вклады и недвижимость незнакомому человеку.
Для аннулирования этой доверенности нужно продать квартиру, но сделка якобы — это формальность и квартира останется у нее. По указанию, потерпевшая все так и сделала, затем перевела все деньги телефонным аферистам на указанный ими счет».
Полиция возбудила уголовное дело о «Мошенничестве» (часть 4 статья 159 УК РФ). На квартиру наложен запрет на определённые действия.
Сейчас ведется следствие и устанавливаются подробности случившегося. В полиции уточнили, что сделку семья может аннулировать только через суд.