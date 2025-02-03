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Posted 3 февраля, 02:16

Published 3 февраля, 02:16

Modified 3 февраля, 02:16

Updated 3 февраля, 02:16

В Красноярске закрылась старейшая пивоварня в Сибири

В Красноярске закрылась старейшая пивоварня в Сибири. Она работала с 1875 года

3 февраля 2025, 02:16
Фото: vk.com/craft_u_brewery.

В Красноярске закрылась старейшая пивоварня в Сибири

В Красноярске прекратила работу пивоварня Craft-U-Brewery, которая находилась на улице Ломоносова.

Ранее представитель пивоварни рассказал «ПМ», что они больше не будут варить пиво и перенесли все на другие мощности. В компании не стали говорить из-за чего они закрыли свое производство. При этом там отметили, что их магазины продолжают работать.

Пивоварня и магазины разливного пива «Купец» принадлежат компании «Производство №1». Ее основным владельцем является Даниил Бриман — бывший топ-менеджер «Пикры» и «Балтики».

Пивоваренный завод, расположенный на улице Ломоносова, начал работать с 1875 года. Пивоварню Craft-U-Brewery основали в 2010 году.

По данным сервиса «Спарк», в 2023 году выручка компании составила 57 миллионов 214 тысяч рублей. При этом был зафиксирован убыток в 5 миллионов 701 тысячу рублей.

В декабре прошлого года в краевой Арбитражный суд подали три иска. Поставщики потребовали от компании выплатить почти 20 миллионов рублей. Сообщается, что по состоянию на 2 февраля, ФНС приняла решение о приостановлении операций по счетам ООО «Производство №1».

  • До этого мы писали, что в Красноярске закрылась еще одна пивоварня — «Бавария». Представители пивоварни «Штольц Брава» заявили «ПМ», что закрывать производство не планируют.
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Завод#Пиво
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