В Красноярске закрылась старейшая пивоварня в Сибири. Она работала с 1875 года

Posted 3 февраля, 02:16
Published 3 февраля, 02:16
Modified 3 февраля, 02:16
Updated 3 февраля, 02:16
Ранее представитель пивоварни рассказал «ПМ», что они больше не будут варить пиво и перенесли все на другие мощности. В компании не стали говорить из-за чего они закрыли свое производство. При этом там отметили, что их магазины продолжают работать.
Пивоварня и магазины разливного пива «Купец» принадлежат компании «Производство №1». Ее основным владельцем является Даниил Бриман — бывший топ-менеджер «Пикры» и «Балтики».
Пивоваренный завод, расположенный на улице Ломоносова, начал работать с 1875 года. Пивоварню Craft-U-Brewery основали в 2010 году.
По данным сервиса «Спарк», в 2023 году выручка компании составила 57 миллионов 214 тысяч рублей. При этом был зафиксирован убыток в 5 миллионов 701 тысячу рублей.
В декабре прошлого года в краевой Арбитражный суд подали три иска. Поставщики потребовали от компании выплатить почти 20 миллионов рублей. Сообщается, что по состоянию на 2 февраля, ФНС приняла решение о приостановлении операций по счетам ООО «Производство №1».