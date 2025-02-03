В Норильске планируют сократить количество выбросов на 735 тысяч тонн

Кроме того, в компании рассказали о реновации Норильска, на которую «Норникель» выделил 81,3 млрд рублей. Также затронули сферу социальной политики: создана система непрерывного обучения и развития работников, сообщество для вовлечения молодежи, открываются медицинские центры для работников, реализуется программа по улучшению бытовых условий на производстве, предоставляется санаторно-курортное лечение, возможности для занятий спортом и другое.