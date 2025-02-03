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Posted 3 февраля, 08:27

Published 3 февраля, 08:27

Modified 3 февраля, 08:29

Updated 3 февраля, 08:29

В Норильске планируют сократить количество выбросов на 735 тысяч тонн

В Норильске планируют сократить количество выбросов на 735 тысяч тонн

3 февраля 2025, 08:27
Фото: Норникель.
Выбросы диоксида серы в Норильске в 2025 году планируют снизить на 735 тысяч тонн благодаря Серной программе, запущенной на Надеждинском металлургическом заводе. Об этом рассказали в «Норникеле» на встрече с инвесторами, партнёрами и представителями бизнеса.
«В прошлом году с большим весом были выполнены показатели по национальному проекту „Чистый воздух“ в целом. В этом году у нас еще более амбициозная задача, потому что Серная программа уже вышла на проектные мощности, и мы должны утилизировать за 2025 год в два раза больше», — рассказал вице-президент по промышленной безопасности, охране труда и экологии компании Станислав Селезнев.
Фото: Норникель

В прошлом году объемы выбросов уже сократились на 390 тысяч тонн, а долгосрочная цель «Норникеля» — уменьшение загрязнения на 922 тысячи тонн.

«Многие исторически считают, что в Норильске нечем дышать. На самом деле это не так, и этой системой мы хотим показать, что в Норильске гораздо лучше, чем принято думать. Да, это промышленный город, там продолжают работать производства, но при этом мы реализуем проекты, которые снижают экологическую нагрузку», — добавил Селезнев.

В 2024 году компания ввела в эксплуатацию экомониторинг промышленных выбросов. Системами контроля оснащены шесть источников на Надеждинском заводе и один — на Медном.

Фото: Норникель

Другой проект — общегородская открытая система контроля состояния атмосферы. Данные об экологической обстановке в Норильске транслируются в режиме онлайн и доступны для всех жителей.

«Технологические решения, научно-технические заделы, которые представлены и успешно реализованы, они, помимо всего прочего, формируют новую современную парадигму симбиоза промышленного развития и экологии. Одновременно это вклад в потенциал научно-технического развития страны и достижения целей экологического благополучия», — поделился председатель Общественного совета при Росгидромете Вадим Петров.

Кроме того, в компании рассказали о реновации Норильска, на которую «Норникель» выделил 81,3 млрд рублей. Также затронули сферу социальной политики: создана система непрерывного обучения и развития работников, сообщество для вовлечения молодежи, открываются медицинские центры для работников, реализуется программа по улучшению бытовых условий на производстве, предоставляется санаторно-курортное лечение, возможности для занятий спортом и другое.

Фото: Норникель

Диалоги с заинтересованным сторонами проводятся «Норникелем» ежегодно для подготовки отчета о развитии компании. Мероприятие позволяет определить круг тем, наиболее актуальных для инвесторов, партнеров, сотрудников и внешних экспертов. В этот раз ключевая тема мероприятия приурочена к 90-летию горно-металлургической компании, которое празднуется в 2025 году.

#Владислав Савончик
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