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Posted 3 февраля, 08:10

Published 3 февраля, 08:10

Modified 3 февраля, 08:10

Updated 3 февраля, 08:10

Красноярским пенсионерам в феврале повысят пенсии

Жителей Красноярского края в феврале ждет прибавка к пенсии. На сколько?

3 февраля 2025, 08:10
Фото: 1MI.

Красноярским пенсионерам в феврале повысят пенсии

В Красноярском крае в феврале увеличат размер пенсионных выплат. Об этом сообщили в краевом социальном фонде.

В январе 2025 года пенсии жителей Красноярского края уже проиндексировали на 7,3%. Однако фактический рост цен составил 9,5%.

В итоге с февраля пенсии вырастут на 9,5% по сравнению с выплатами, которые жители края получали в прошлом году.

Кроме того, в последний месяц зимы пенсионерам придет доплата за январь с учетом доиндексации с 7,3% до 9,5%.

Согласно графику выплат, в феврале пенсии через банки перечислят 14 и 21 февраля. Через почтовые отделения их будут доставлять с 3 по 25 февраля.

  • До этого мы рассказывали о том, что с 1 февраля в Красноярском крае проиндексировали размер социальных выплат.
  • Еще в Красноярском крае увеличили размер единовременного пособия при рождении ребенка.
  • Тут мы писали, на сколько выросла оплата больничного в Красноярском крае.
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Выплаты#Пенсии#Красноярский край#Оплата#Индексация#Повышение
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