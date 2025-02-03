Жителей Красноярского края в феврале ждет прибавка к пенсии. На сколько?

Posted 3 февраля, 08:10
Published 3 февраля, 08:10
Modified 3 февраля, 08:10
Updated 3 февраля, 08:10
В январе 2025 года пенсии жителей Красноярского края уже проиндексировали на 7,3%. Однако фактический рост цен составил 9,5%.
В итоге с февраля пенсии вырастут на 9,5% по сравнению с выплатами, которые жители края получали в прошлом году.
Кроме того, в последний месяц зимы пенсионерам придет доплата за январь с учетом доиндексации с 7,3% до 9,5%.
Согласно графику выплат, в феврале пенсии через банки перечислят 14 и 21 февраля. Через почтовые отделения их будут доставлять с 3 по 25 февраля.