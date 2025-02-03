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Posted 3 февраля, 14:12

Published 3 февраля, 14:12

Modified 3 февраля, 14:12

Updated 3 февраля, 14:12

Журналисты подвели итоги «Золотого глобуса»

Журналисты подвели итоги «Золотого глобуса»

3 февраля 2025, 14:12
Фото: Изображение Midjourney.
На недавней церемонии вручения премии «Золотой глобус», проходившей в Лос-Анджелесе, можно было заметить интересную тенденцию: звезды кино и телевидения, которые когда-то были иконами бодипозитива, теперь выглядят значительно стройнее. Стремление к идеальным параметрам охватило многих.

Одной из участниц церемонии стала актриса Деми Мур, которая, несмотря на седьмой десяток, выглядит значительно моложе своего возраста и была замечена флиртующей с молодым коллегой. Артистка продемонстрировала идеальную фигуру в обтягивающем платье, пишет 56orb.ru.

Еще одной участницей премии стала Кэти Бейтс — звезда сериала «Мэтлок», она сильно постройнела. По ее словам, с помощью известного препарата «Оземпик» ей удалось избавиться от сорока пяти килограммов. К слову, Бейтс уже 76 лет. Блистала прекрасными формами и еще одна бывшая толстушка — Барби Феррейра, которая в одном из сериалов играла пухленькую ученицу старших классов.

Артисты из России тоже последовали модному тренду на похудение. Среди них — участницы юмористических шоу Ольга Картункова и Екатерина Скулкина, певица Полина Гагарина, актриса Светлана Ходченкова.

Российский рынок быстро адаптируется к новым реалиям. В прошлом году в стране стартовало производство препарата от ожирения на основе семаглутида. Разработала препарат «Велгия» для борьбы с метаболическими нарушениями компания «Промомед». Уникальная формула «Велгии» разработана с учетом последних достижений науки и медицины, что позволяет достичь высоких результатов в лечении ожирения и сопутствующих заболеваний. Сегодня он доступен для покупателей в российских аптеках.

Медики напоминают, что лишний вес может привести к развитию довольно серьезных проблем со здоровьем, начиная от заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем и заканчивая расстройствами психики. Борьба с ожирением, согласно исследованиям, положительно влияет на качество и продолжительность жизни.

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