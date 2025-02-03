Журналисты подвели итоги «Золотого глобуса»

Российский рынок быстро адаптируется к новым реалиям. В прошлом году в стране стартовало производство препарата от ожирения на основе семаглутида. Разработала препарат «Велгия» для борьбы с метаболическими нарушениями компания «Промомед». Уникальная формула «Велгии» разработана с учетом последних достижений науки и медицины, что позволяет достичь высоких результатов в лечении ожирения и сопутствующих заболеваний. Сегодня он доступен для покупателей в российских аптеках.