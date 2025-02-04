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Posted 4 февраля, 12:08

Published 4 февраля, 12:08

Modified 4 февраля, 12:29

Updated 4 февраля, 12:29

+5 тысяч: как подорожали ноутбуки, холодильники и кондиционеры в DNS и «М. Видео»

+5 тысяч: как подорожали ноутбуки, холодильники и кондиционеры в DNS и «М. Видео»

4 февраля 2025, 12:08
Фото: www.freepik.com.
Осенью 2024 года эксперты сообщали о грядущем росте цен на технику: ноутбуки, холодильники и кондиционеры. «Проспект Мира» решил посмотреть, как уже изменилась их стоимость.

Почему техника должна была подорожать?

Рост цен на технику предрекли еще в конце октября 2024 года. Тогда Министерство природы ввело разрешительный порядок на импорт 90% кондиционеров и 50% промышленных холодильников.

Теперь, чтобы ввести партию техники, содержащую вредный для окружающей среды хладагент, надо получить лицензию Минпромторга, а для этого — положительное заключение Минприроды. Это должно было сказаться на ценах на холодильники и кондиционеры.

По оценкам экспертов, для импортеров такие правила означают много бумажной работы и много ожидания. Из-за долгого срока оформления документов техника зависнет на складах, а это большие расходы. Для ввоза партии кондиционеров придется получать четыре лицензии стоимостью 200 тысяч рублей каждая.

Подорожание техники связано с ростом цен на комплектующие и курсом валют, увеличением затрат на логистику и санкциями
Подорожание техники связано с ростом цен на комплектующие и курсом валют, увеличением затрат на логистику и санкциями. Фото: 1MI

Еще прогнозировали рост цен на ноутбуки — на 10–15%. Причин несколько: ослабление рубля, проблемы с проведением платежей в Китай, сложная логистика, подорожание комплектующих.

Кроме того, в ноябре 2024 года российские и зарубежные производители бытовой техники уведомили торговые сети о повышении цен на свои товары. В первую очередь это было связано с ростом цен на комплектующие и курсом валют, увеличением затрат на логистику и санкциями.

«ПМ» посмотрел цены на эти товары в конце октября и начале февраля в двух магазинах — DNS и «М.Видео».

Что с ценами на холодильники?

Мы посмотрели цены на несколько моделей холодильников фирм Samsung, LG, Bosch и Gorenje.

Так, холодильник Samsung RB30A30N0WW/WT стоил в конце октября 56 899 рублей без скидки, в феврале он стоит уже 60 999 рублей, а холодильник Samsung RB37A5000SA стал стоить 77 999 рублей вместо 67 999 рублей.

Фото: prmira.ru

Еще подорожал холодильник LG GC-B459MLWM с 51 999 рублей до 64 999 рублей. Холодильник Gorenje RK4181PS4 подорожал с 40 999 рублей до 46 799 рублей. Модель Bosch KGN49LB30U выросла в цене с 122 999 рублей до 128 999 рублей.

Фото: prmira.ru

В среднем, по наблюдениям «ПМ», холодильники многих моделей подорожали на 4-9 тысяч рублей. Отметим, что несколько моделей за это время подешевели, но довольно незначительно: на 300-2000 рублей — в основном это были холодильники LG.

Что с ценами на кондиционеры?

Мы следили за ценами на кондиционеры DEXP и LG. Модели первого бренда подорожали в основном на 2-3 тысячи рублей. Например, кондиционер DEXP AC-CD7ONF стал стоить 16 999 рублей вместо 14 999 рублей.

Фото: prmira.ru

Примерно так же изменились цены и на кондиционеры LG. Так, кондиционер LG SO9EQR стал дороже на 2,7 тысячи рублей: с 43 299 рублей до 45 999 рублей.

Фото: prmira.ru

Что с ценами на ноутбуки?

Для сравнения мы взяли цены на ноутбуки Acer, Asus, Honor и Lenovo. В основном ноутбуки подорожали на 3-5 тысяч рублей.

Ноутбук Acer Aspire 3 A315-24P-R25G подорожал на три тысячи рублей: с 36 999 рублей до 39 999 рублей — и то это цена по акции. Без акции он стоит еще на 8 тысяч дороже. Ноутбук Lenovo V15 G2 IJL подорожал с 29 299 рублей до 31 299 рублей.

Фото: prmira.ru

Были ноутбуки, которые не изменились в цене. Например, ноутбук ASUS Vivobook Go 15 E1504GA-BQ241 стоил и стоит 37 999 рублей.

Как ранее сообщалось, представители отрасли сомневаются, что стоимость бытовой техники и электроники снизится в 2025 году. Эксперты предполагают, что цены на технику будут расти в течение года, поэтому они советуют покупать необходимые товары в начале года.

  • Ранее мы рассказывали, какие категории товаров заметнее всего подорожают из-за скачка курса доллара. Эксперты отмечали, что скачки курса отражаются на ценах в сферах, связанных с импортными товарами — электроника, автомобили, зарубежные продукты питания и напитки.
  • Дорожают в Красноярске и продукты. Про стремительный рост цен на сливочное масло и других молочных продуктов в Красноярске мы рассказывали тут. По данным Красноярскстата, с начала лета 2023 года сливочное масло подорожало на 30%. Молоко, творог, сыры и сметана подорожали на 7-18%.
  • При этом, как сообщал ЦБ, годовая инфляция в Красноярском крае составила 8,57%. Рост цен на продовольственные товары составил 9,19%, на непродовольственные товары — 4,57%, а годовой темп прироста цен на услуги составил 12,72%. Подробнее об этом мы писали тут.
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