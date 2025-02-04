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Posted 4 февраля, 13:00

Published 4 февраля, 13:00

Modified 4 февраля, 13:02

Updated 4 февраля, 13:02

Авито поддержал всероссийскую онлайн-олимпиаду по экологии для школьников

Авито поддержал всероссийскую онлайн-олимпиаду по экологии для школьников

4 февраля 2025, 13:00
Фото: Изображение Midjourney.
С 4 февраля по 3 марта на платформе Учи.ру пройдёт всероссийская онлайн-олимпиада по экологии, партнером которой выступила компания Авито.

Олимпиада, организованная в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие», поможет школьникам понять, как ежедневные решения влияют на окружающую среду. Участники образовательного марафона будут изучать взаимосвязь человека и природы, основы ресурсосбережения, а специальный блок заданий от нового партнёра научит снижать углеродный след. Впервые к проекту присоединятся старшеклассники.

«Авито рассматривает ESG-направление как неотъемлемую часть своей корпоративной культуры. Мы активно вовлекаем пользователей и сотрудников в инициативы по охране окружающей среды, используя различные механики на платформе и создавая образовательные проекты. Сотрудничество с олимпиадой Учи.ру для нас — это прежде всего возможность рассказать школьникам о том, как цифровые платформы помогают в ответственном использовании природных ресурсов», — отметил руководитель продукта ESG Авито Василий Лексин.

Игровые задания, основанные на взаимодействии человека с окружающей средой, учат детей осознавать последствия своих действий и бережнее относиться к природе, добавил Василий Лексин.

Руководитель регионального развития Учи.ру Илона Абаншина подчеркнула, что экологическое образование детей вносит весомый вклад в будущее нашей планеты.

Олимпиада бесплатна и доступна для всех школьников. Углубленные знания не требуются, достаточно лишь интереса к экологии. Все участники получат сертификаты, а лучшие — дипломы. Учителя будут отмечены благодарственными письмами.

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