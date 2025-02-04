Число ДТП на переездах КрасЖД снизилось в четыре раза

В 2024 году на переездах Красноярской магистрали произошло три ДТП, без пострадавших, — это в четыре раза меньше, чем в 2023 году, когда произошло 12 ДТП, в которых пострадало 6 человек, один погиб.

Все ДТП — следствие нарушения правил дорожного движения со стороны водителей машин, которые пытались проехать через пути на запрещающий сигнал светофора. Для повышения безопасности на железнодорожных переездах КрасЖД постоянно контролирует и улучшает их техническое состояние. В 2024 году отремонтировано 65 переездов, из них 14 — капитально. Железнодорожники продолжают реализацию профилактических мероприятий, направленных на формирование у водителей высокой культуры безопасности. Совместно с инспекторами ГАИ железнодорожники организуют профилактические рейды на переездах. Кроме того, регулярно проводятся встречи с учениками автошкол и водителями автотранспортных предприятий Красноярского края и Хакасии, где демонстрируются обучающие видеоролики и приводятся примеры того, чем может обернуться невнимательность и поспешность. Красноярская железная дорога призывает всех неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при проезде через переезды. Соблюдение ПДД на железнодорожных переездах позволит сохранить жизнь и здоровье самим автомобилистам и их пассажирам, пассажирам поездов, работникам локомотивных бригад и дежурным по переездам.