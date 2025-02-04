Экс-главу ФМБА всё-таки отправили в СИЗО после «попытки суицида»

Posted 4 февраля, 11:21
Published 4 февраля, 11:21
Modified 4 февраля, 11:40
Updated 4 февраля, 11:40
21 января его дочь Наталья заявила, что Баранкину провели операцию на легкие и он вышел из комы. Через несколько дней родственников впустили в палату. По словам Натальи, на теле отца они увидели следы, похожие на кровоподтеки, которые «явно остались после побоев».
Родственники экс-главы просили возбудить уголовное дело за покушение на убийство или за причинение тяжкого вреда здоровью — они не верят, что Баранкин пытался совершить суицид.
В СК сообщали «ПМ», что проводят проверку по заявлению родственников.
Центральный районный суд Красноярска отправил Бориса Баранкина под стражу на 1,5 месяца. Он пробудет в СИЗО до 18 марта 2025 года.
Как заявили в СК, Баранкин «чувствует себя нормально» и «может содержаться в СИЗО».
В 2023 году против Баранкина возбудили уголовное дело о подмене дорогих лекарств на более дешёвые аналоги. Он и другие подозреваемые, как полагают в СК, использовали препараты сами, а также дарили друзьям и родственникам. Ранее ущерб оценивался в 9 млн рублей, однако, по новым данным следствия, сумма выросла до 15,5 млн рублей.
14 января стало известно о возбуждении второго уголовного дела против Баранкина — его подозревают в получении более 16,5 миллионов рублей в качестве взятки. За регулярные взятки, по версии следствия, он содействовал предпринимателю в получении контрактов на поставку лекарств для нужд учреждения.