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Posted 4 февраля, 11:21

Published 4 февраля, 11:21

Modified 4 февраля, 11:40

Updated 4 февраля, 11:40

Экс-главу ФМБА всё-таки отправили в СИЗО после «попытки суицида»

Экс-главу ФМБА всё-таки отправили в СИЗО после «попытки суицида»

4 февраля 2025, 11:21
Фото: ФМБА.
Бывшему гендиректору ФМБА Борису Баранкину избрали меру пресечения — заключение под стражу.

14 января Баранкина задержали по второму уголовному делу. Вечером его госпитализировали — он впал в кому после попытки суицида, сообщал источник «ПМ». 16 января он пришел в сознание, однако 18 января стало известно, что он снова впал в кому.

21 января его дочь Наталья заявила, что Баранкину провели операцию на легкие и он вышел из комы. Через несколько дней родственников впустили в палату. По словам Натальи, на теле отца они увидели следы, похожие на кровоподтеки, которые «явно остались после побоев».

Родственники экс-главы просили возбудить уголовное дело за покушение на убийство или за причинение тяжкого вреда здоровью — они не верят, что Баранкин пытался совершить суицид.

В СК сообщали «ПМ», что проводят проверку по заявлению родственников.

Центральный районный суд Красноярска отправил Бориса Баранкина под стражу на 1,5 месяца. Он пробудет в СИЗО до 18 марта 2025 года.

Как заявили в СК, Баранкин «чувствует себя нормально» и «может содержаться в СИЗО».

В 2023 году против Баранкина возбудили уголовное дело о подмене дорогих лекарств на более дешёвые аналоги. Он и другие подозреваемые, как полагают в СК, использовали препараты сами, а также дарили друзьям и родственникам. Ранее ущерб оценивался в 9 млн рублей, однако, по новым данным следствия, сумма выросла до 15,5 млн рублей.

14 января стало известно о возбуждении второго уголовного дела против Баранкина — его подозревают в получении более 16,5 миллионов рублей в качестве взятки. За регулярные взятки, по версии следствия, он содействовал предпринимателю в получении контрактов на поставку лекарств для нужд учреждения.

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