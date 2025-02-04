Эксплуатация грузовиков из Китая в РФ вызывает проблемы

Антон Шапарин подчеркнул, что, если производитель подтвердит наличие данного прецедента, Росстандарт будет обязан отозвать автомобили с дефектными комплектующими, а все пострадавшие жители РФ вправе обратиться в судебные органы с исками к производителю. Кроме того, Росстандарт может приостановить деятельность производителя на территории России на 90 дней и наложить на него крупные штрафы, а затем через суд добиться наложения еще более высоких штрафов.