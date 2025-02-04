Эксплуатация грузовиков из Китая в РФ вызывает проблемы

Posted 4 февраля, 05:51
Published 4 февраля, 05:51
Modified 4 февраля, 05:51
Updated 4 февраля, 05:51
Согласно данным, представленным вице-президентом Национального автомобильного союза (НАС) Антоном Шапариным, в Росстандарте заявляют о возможной приостановке деятельности одного из крупнейших китайских автопроизводителей в России. Это может случиться при подтверждении установки в автомобилях некачественных комплектующих (сидений). В интервью корреспонденту «Ридуса» Виталию Горностаеву эксперт рассказал о сложившейся ситуации.
Антон Шапарин подчеркнул, что, если производитель подтвердит наличие данного прецедента, Росстандарт будет обязан отозвать автомобили с дефектными комплектующими, а все пострадавшие жители РФ вправе обратиться в судебные органы с исками к производителю. Кроме того, Росстандарт может приостановить деятельность производителя на территории России на 90 дней и наложить на него крупные штрафы, а затем через суд добиться наложения еще более высоких штрафов.
Китайский автопром стал в России настоящим «монополистом». Это произошло по причине изменившейся рыночной ситуации. Компании из КНР пользуются своим положением, чувствуя себя в РФ слишком фривольно. Снижается качество продукции, но при этом повышаются цены и совершенно не соблюдаются стандарты безопасности при производстве новых авто. В первую очередь это относится к средним и тяжелым коммерческим автомобилям и автобусам.
Россияне при эксплуатации авто из Китая жалуются на отсутствие деталей и запчастей для ремонта. Владельцы и водители отмечают, что больше всего сложностей возникает с электроникой, кузовными частями и с каталожными деталями — их не получается заменить аналогами от других производителей.
Нерешаемой задачей остается и организация своевременных поставок запчастей для ремонта и обслуживания. Большинство китайских компаний не позаботилось о том, чтобы обзавестись в России собственными складами. Поэтому и сроки поставки ряда деталей непосредственно из КНР иногда составляют месяцы.
Владельцы легковых авто испытывают при таких задержках лишь бытовые неудобства, но в бизнесе грузовых перевозок подобные ситуации вызывают простои и огромные убытки.