Инспекторов красноярской ДПС обвинили в ДТП: они проехали на красный из-за задания

На перекрестке, как заявляется, полицейские убедились в безопасности маневра и продолжили движение. В этот момент столкнулись два автомобиля, потому что, как считают полицейские, водитель ехал на небезопасной дистанции. Участники аварии не обращались в ГАИ для оформления ДТП.