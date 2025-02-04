Инспекторов красноярской ДПС обвинили в ДТП: они проехали на красный из-за задания

Posted 4 февраля, 08:07
Published 4 февраля, 08:07
Modified 4 февраля, 11:58
Updated 4 февраля, 11:58
Видео ДТП появилось в группе «ЧП Красноярск». На кадрах видно, как машина полиции медленно выезжает на перекресток со включенными маячками. Другие автомобили останавливаются и пропускают полицейских, но затем одна машина врезается в заднюю часть другой.
«Сотрудники ГАИ проехали по встречке, спровоцировали ДТП и скрылись. Ждем до 21.00!» — написал автор поста.
В пресс-службе ГАИ рассказали «Проспекту Мира», что патрульный автомобиль выполнял «неотложное служебное задание» и двигался по встречке с включёнными маячками и звуковым сигналом.
На перекрестке, как заявляется, полицейские убедились в безопасности маневра и продолжили движение. В этот момент столкнулись два автомобиля, потому что, как считают полицейские, водитель ехал на небезопасной дистанции. Участники аварии не обращались в ГАИ для оформления ДТП.