prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 февраля, 08:07

Published 4 февраля, 08:07

Modified 4 февраля, 11:58

Updated 4 февраля, 11:58

Инспекторов красноярской ДПС обвинили в ДТП: они проехали на красный из-за задания

Инспекторов красноярской ДПС обвинили в ДТП: они проехали на красный из-за задания

4 февраля 2025, 08:07
Фото: ЧП Красноярск.
В Красноярске инспекторов ДПС обвинили в том, что они проехали по встречке, якобы спровоцировали аварию и скрылись.

Видео ДТП появилось в группе «ЧП Красноярск». На кадрах видно, как машина полиции медленно выезжает на перекресток со включенными маячками. Другие автомобили останавливаются и пропускают полицейских, но затем одна машина врезается в заднюю часть другой.

«Сотрудники ГАИ проехали по встречке, спровоцировали ДТП и скрылись. Ждем до 21.00!» — написал автор поста.
Видео: ЧП Красноярск.

В пресс-службе ГАИ рассказали «Проспекту Мира», что патрульный автомобиль выполнял «неотложное служебное задание» и двигался по встречке с включёнными маячками и звуковым сигналом.

На перекрестке, как заявляется, полицейские убедились в безопасности маневра и продолжили движение. В этот момент столкнулись два автомобиля, потому что, как считают полицейские, водитель ехал на небезопасной дистанции. Участники аварии не обращались в ГАИ для оформления ДТП.

Читайте также:
Красноярец начал «дрифтить» на дороге и устроил аварию с четырьмя детьмиВ Северном сбили 12-летнюю девочку. Она переходила дорогу на зеленыйВодитель BMW влетел в столб и попал в больницу в Красноярске
#Владислав Савончик#Видео#ДТП#Красноярск#Полиция#Авария#ДПС#ГАИ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика