Корпорация МСП: В 30 регионах России МСП предоставят больше средств через РГО

Posted 4 февраля, 10:52
Published 4 февраля, 10:52
Modified 4 февраля, 10:52
Updated 4 февраля, 10:52
Присвоение I категории качества для банков означает возможность сокращения резервов при кредитовании малого и среднего бизнеса (МСП), что, в свою очередь, позволит сделать финансирование более доступным для предпринимателей, пишет newsnn.ru.
Как сообщил член совета директоров Банка России Михаил Мамута, решение приняли по результатам подготовки концепции классификации поручительств РГО и методики оценки их финансовой устойчивости.
По информации Мамуты, решение совета директоров Банка России будет действовать до 31 декабря 2025 года, но есть вероятность, что в дальнейшем эта норма станет постоянной, и это поможет поддерживать кредитование региональных проектов субъектов МСП с привлечением поручительств РГО.
Гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич напомнил, что за последние полгода число РГО с I категорией качества выросло на 12 организаций (более чем в полтора раза).
«I категория обеспечения — это не только показатель качества работы конкретной РГО, но и практическая польза для банков. Они могут делать меньшие резервы при использовании таких поручительств, а высвободившиеся средства перенаправлять на решение других задач», — отметил он.
В список регионов, чьим РГО присвоили I категорию, включены Алтайский край, Астраханская, Волгоградская, Иркутская области, Кабардино-Балкария, Калининградская область, Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Удмуртия, Хабаровский край, Ямало-Ненецкий автономный округ и другие.
Национальная гарантийная система, запущенная в 2014 году, сохраняет за собой ведущую роль в поддержке МСП. С применением поручительств РГО, берущих на себя часть рисков, банки с большей охотой предоставляют средства предпринимателям, даже если те не способны предоставить залог, указал Исаевич.
Эксперты считают, что присвоение I категории качества обеспечению РГО должно гарантировать дополнительный стимул для развития малого и среднего предпринимательства в регионах России.