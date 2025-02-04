Красноярец жалуется на подростков у фудкорта в «Планете». Что говорят в ТРЦ?

Posted 4 февраля, 09:55
Published 4 февраля, 09:55
Modified 4 февраля, 09:57
Updated 4 февраля, 09:57
О проблеме «ПМ» рассказал житель по имени Алексей:
«После того, как фудкорт переехал на второй этаж, там творится просто беспредел. Школьники 10-16 лет сбиваются в компании по 8-10 человек и творят что хотят: дерутся, курят вейпы, очень громко орут матом, бегают, борются друг с другом. Когда вокруг 3-4 таких компании, находиться в фудкорте просто невозможно и небезопасно. Я постоянно делаю таким компаниям замечания, но, чтобы это делали другие, ни разу не видел.
Особенно поражает бездействие охраны. Охранник, если и обходит фудкорт раз в три часа, то на происходящее никак не реагирует. Но обычно охраны в радиусе видимости просто нет».
Алексей прислал видео, на котором подростки поднимаются по эскалатору на шее друг у друга и устраивают «спарринги» в фудкорте.
«Это может закончиться тем, что однажды кто-то из этих подростков свалится с эскалатора или через ограждение со второго этажа и сломает спину. И хорошо, если только себе, а то ведь толпы людей рядом ходят. Или, может, во время очередного спарринга кто-то влетит в коляску с ребенком, и отец этого ребенка сломает пацанчику челюсть».
Алексей сказал, что обращался в администрацию торгового центра, но ничего не поменялось. Также его удивляет отсутствие реакции у других людей.
«Окружающих это как будто полностью устраивает. Сидят муж с женой и маленьким ребенком, а рядом за соседним столиком подросток орет другому на матах про то, какой тот [плохой человек]. И никакой реакции со стороны людей нет! А потом удивляемся, что вокруг беспредел и помойка».
В пресс-службе «Планеты» прокомментировали эти случаи так:
«Комфорт и безопасность гостей в „Планете“ — наш главный приоритет. Сотрудники охраны ТРЦ всегда внимательно следят за порядком и безопасностью в торговом центре. Видео переданы в работу внутренним ответственным службам ТРЦ».