Красноярск снова возглавил рейтинг российских городов с самым грязным воздухом

Posted 4 февраля, 01:53
Published 4 февраля, 01:53
Modified 4 февраля, 02:33
Updated 4 февраля, 02:33
В Красноярске режим неблагоприятных метеоусловий ввели с 15:00 2 февраля до 15:00 4 февраля. В соцсетях красноярцы писали, что режим «черного неба» можно было ввести еще 1 февраля.
В рейтинге проекта IQair в воскресенье и понедельник Красноярск по грязному воздуху был на первом месте среди городов России, подключенных к этому сервису.
IQair — платформа мониторинга качества воздуха в режиме реального времени и швейцарский производитель систем очистки воздуха.
По состоянию на 08:40 4 февраля, Красноярск по-прежнему занимает лидирующую позицию. В мировом рейтинге Красноярск сейчас находится на 7 строчке. При этом рано утром он был вне топ-10.
Судя по карте экологов-общественников Nebo.Live, утром 4 февраля воздух загрязнен во всех районах Красноярска. Хуже всего ситуация складывается на улицах Авиаторов, Партизана Железняка, Железнодорожников, Менжинского, Академика Киренского и Красной Армии.
Еще воздух загрязнен на Бограда, 78-й Добровольческой Бригады, Петра Подзолкова, Водопьянова, Регатной, Елены Стасовой и Еловой, а также на Дубровинского в районе Декабристов.
Датчики минэкологии края фиксируют превышения на постах в Солнечном, Покровке, Северном, а также на Павлова и в Черемушках.