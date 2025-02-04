prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 февраля, 01:53

Published 4 февраля, 01:53

Modified 4 февраля, 02:33

Updated 4 февраля, 02:33

Красноярск снова возглавил рейтинг российских городов с самым грязным воздухом

Красноярск снова возглавил рейтинг российских городов с самым грязным воздухом

4 февраля 2025, 01:53
Фото: prmira.ru.
Красноярск третий день подряд занимает первое место в списке российских городов с самым грязным воздухом.

В Красноярске режим неблагоприятных метеоусловий ввели с 15:00 2 февраля до 15:00 4 февраля. В соцсетях красноярцы писали, что режим «черного неба» можно было ввести еще 1 февраля.

В рейтинге проекта IQair в воскресенье и понедельник Красноярск по грязному воздуху был на первом месте среди городов России, подключенных к этому сервису.

IQair — платформа мониторинга качества воздуха в режиме реального времени и швейцарский производитель систем очистки воздуха.

По состоянию на 08:40 4 февраля, Красноярск по-прежнему занимает лидирующую позицию. В мировом рейтинге Красноярск сейчас находится на 7 строчке. При этом рано утром он был вне топ-10.

Фото: iqair.com

Судя по карте экологов-общественников Nebo.Live, утром 4 февраля воздух загрязнен во всех районах Красноярска. Хуже всего ситуация складывается на улицах Авиаторов, Партизана Железняка, Железнодорожников, Менжинского, Академика Киренского и Красной Армии.

Фото: nebo.live

Еще воздух загрязнен на Бограда, 78-й Добровольческой Бригады, Петра Подзолкова, Водопьянова, Регатной, Елены Стасовой и Еловой, а также на Дубровинского в районе Декабристов.

Датчики минэкологии края фиксируют превышения на постах в Солнечном, Покровке, Северном, а также на Павлова и в Черемушках.

Фото: krasecology.ru
  • До этого мы писали, чем дышали красноярцы в первые сутки НМУ.
  • Тут мы рассказывали, чем опасен бензпирен, диоксид серы и диоксид азота.
Читайте также:
Кашель, удушье, онкология: эксперт рассказала, чем опасен воздух в Красноярске в НМУВ Красноярске с годами теплеет, а ветры слабнут. Что будет с черным небом?В Красноярске число зимних дней в режиме НМУ выросло в два раза. Смотрим инфографику
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Экология#Красноярск#Воздух#НМУ#Режим НМУ#Качество воздуха#Загрязнение воздуха
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика