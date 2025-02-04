Красноярцы обвинили главу краевого фонда строительства в автохамстве

Posted 4 февраля, 10:59
Published 4 февраля, 10:59
Modified 4 февраля, 11:51
Updated 4 февраля, 11:51
Недавно в телеграм-канале «Преображенский Красноярск» опубликовали жалобу от жителей дома на Петра Ломако, 12 — они писали о неадекватном соседе. Мужчина якобы регулярно курит на парковке и ставит автомобиль по углам — по версии соседей, своего места у него там нет. В ответ на замечания мужчина якобы хамит.
Жители провели «расследование» — они выяснили, что машина зарегистрирована на красноярский краевой фонд жилищного строительства.
Фонд возглавляет Николай Чуприна. В телеграм-канале пишут, что мужчина, которого сняли камеры, похож на главу фонда.
Сейчас красноярцы собираются написать заявление в полицию.
«ПМ» пытался связаться с фондом, но на звонок не ответили. Нашим коллегам из Ngs24.ru в краевом фонде жилстроительства «пообещали передать информацию Николаю Сергеевичу и отказались от комментариев».