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Posted 4 февраля, 10:59

Published 4 февраля, 10:59

Modified 4 февраля, 11:51

Updated 4 февраля, 11:51

Красноярцы обвинили главу краевого фонда строительства в автохамстве

Красноярцы обвинили главу краевого фонда строительства в автохамстве

4 февраля 2025, 10:59
Фото: t.me/preo_24.
Жители микрорайона Преображенский в Красноярске заподозрили главу краевого фонда жилстроительства в автохамстве.

Недавно в телеграм-канале «Преображенский Красноярск» опубликовали жалобу от жителей дома на Петра Ломако, 12 — они писали о неадекватном соседе. Мужчина якобы регулярно курит на парковке и ставит автомобиль по углам — по версии соседей, своего места у него там нет. В ответ на замечания мужчина якобы хамит.

Жители провели «расследование» — они выяснили, что машина зарегистрирована на красноярский краевой фонд жилищного строительства.

Фонд возглавляет Николай Чуприна. В телеграм-канале пишут, что мужчина, которого сняли камеры, похож на главу фонда.

Фото с камер
Николай Чуприна
Фото с камер. Фото: t.me/preo_24

Сейчас красноярцы собираются написать заявление в полицию.

«ПМ» пытался связаться с фондом, но на звонок не ответили. Нашим коллегам из Ngs24.ru в краевом фонде жилстроительства «пообещали передать информацию Николаю Сергеевичу и отказались от комментариев».

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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Авто#Красноярск#Преображенский#Парковка#Автохамство#Фонд жилстроительства
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