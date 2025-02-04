Красноярцы обвинили главу краевого фонда строительства в автохамстве

Недавно в телеграм-канале «Преображенский Красноярск» опубликовали жалобу от жителей дома на Петра Ломако, 12 — они писали о неадекватном соседе. Мужчина якобы регулярно курит на парковке и ставит автомобиль по углам — по версии соседей, своего места у него там нет. В ответ на замечания мужчина якобы хамит.