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Posted 4 февраля, 05:29

Published 4 февраля, 05:29

Modified 4 февраля, 12:29

Updated 4 февраля, 12:29

Январь в Красноярске стал одним из самых «жарких» за всю историю наблюдений

Январь в Красноярске стал одним из самых «жарких» за всю историю наблюдений

4 февраля 2025, 05:29
Фото: prmira.ru.
Январь 2025 года в Красноярске попал в десятку самых теплых за всю историю метеонаблюдений. Об этом заявил глава отдела метеопрогнозов гидрометцентра Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов.

Ульянов в эфире «КП-Красноярск» рассказал, что прошедший январь в Красноярске был теплее климатической нормы. Самыми теплыми днями месяца стали 5, 12-14 и 22 января. Среднемесячная температура составила -9,5 градусов при норме -15,6 градусов.

По словам синоптика, январь 2025 года вошел в десятку самых теплых за всю историю наблюдений, заняв 7 место. На первом месте находится январь 2002 года. Среднемесячная температура составила -5,8 градусов.

Напомним, 22 января 2025 года был установлен новый температурный рекорд. В тот день в Красноярске температура воздуха составила +4,5 градуса.

Ранее синоптик Дмитрий Ульянов рассказал «ПМ», какая погода ждет красноярцев в феврале.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Погода#Красноярск#Дмитрий Ульянов#Тепло#Температура#Январь
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