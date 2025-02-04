Январь в Красноярске стал одним из самых «жарких» за всю историю наблюдений

Январь 2025 года в Красноярске попал в десятку самых теплых за всю историю метеонаблюдений. Об этом заявил глава отдела метеопрогнозов гидрометцентра Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов.

Ульянов в эфире «КП-Красноярск» рассказал, что прошедший январь в Красноярске был теплее климатической нормы. Самыми теплыми днями месяца стали 5, 12-14 и 22 января. Среднемесячная температура составила -9,5 градусов при норме -15,6 градусов. По словам синоптика, январь 2025 года вошел в десятку самых теплых за всю историю наблюдений, заняв 7 место. На первом месте находится январь 2002 года. Среднемесячная температура составила -5,8 градусов. Напомним, 22 января 2025 года был установлен новый температурный рекорд. В тот день в Красноярске температура воздуха составила +4,5 градуса. Ранее синоптик Дмитрий Ульянов рассказал «ПМ», какая погода ждет красноярцев в феврале.