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Posted 4 февраля, 01:19

Published 4 февраля, 01:19

Modified 4 февраля, 01:21

Updated 4 февраля, 01:21

На Манской петле построят две лестницы за 20 миллионов рублей

На Манской петле построят две лестницы за 20 миллионов рублей

4 февраля 2025, 01:19
Фото: t.me/kolesimpokrau.
В Красноярском крае на Манской петле планируют построить еще две лестницы. Информация появилась на портале госзакупок.

Сейчас краевой туристский информационный центр ищет подрядчика для строительства лестниц. Они появятся на горе, где сейчас находятся столбики и протянуты канаты.

Начальная цена контракта — 20 миллионов 872 тысячи рублей. Источник финансирования — бюджет Красноярского края.

Как указано в документах, две новые лестницы должны быть построены в стиле, в котором выполнены и другие конструкции.

Все работы подрядчику необходимо завершить до 1 августа 2025 года.

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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Туризм#Строительство#Красноярский край#Госзакупки#Манская петля#Лестница
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