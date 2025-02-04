На Манской петле построят две лестницы за 20 миллионов рублей

Posted 4 февраля, 01:19
Published 4 февраля, 01:19
Modified 4 февраля, 01:21
Updated 4 февраля, 01:21
Сейчас краевой туристский информационный центр ищет подрядчика для строительства лестниц. Они появятся на горе, где сейчас находятся столбики и протянуты канаты.
Начальная цена контракта — 20 миллионов 872 тысячи рублей. Источник финансирования — бюджет Красноярского края.
Как указано в документах, две новые лестницы должны быть построены в стиле, в котором выполнены и другие конструкции.
Все работы подрядчику необходимо завершить до 1 августа 2025 года.