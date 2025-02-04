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Posted 4 февраля, 06:31

Published 4 февраля, 06:31

Modified 4 февраля, 07:02

Updated 4 февраля, 07:02

На Солнце зафиксировали серию мощных вспышек. Опасно ли это?

На Солнце зафиксировали серию мощных вспышек. Опасно ли это?

4 февраля 2025, 06:31
Фото: 1MI.
Российские ученые зафиксировали рост солнечной активности — самый сильный за последние 4 недели.

В лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ сообщили, что 3 февраля они зафиксировали 6 вспышек уровня M, одной из которых не хватило 10% до высшего балла.

Ученые предполагают, что рост солнечной активности носит глобальный характер. Подтверждением этого является увеличение мощности и числа вспышек на обратной стороне Солнца.

«Остаётся лишь держать пальцы, чтобы в ближайшие пару суток не было крупной X вспышки с выбросом».
Вспышки на Солнце
Вспышки на Солнце. Фото: xras.ru

Руководитель обсерватории Университета Решетнева Сергей Веселков в беседе с корреспондентом «ПМ» предположил, что усиление активности связано с тем, что Солнце находится в максимуме 11-летнего цикла активности и по-другому быть не должно.

«А вот четыре недели спокойного Солнца вызывают вопросы. Опасности для людей нет, если не случится что-нибудь экстраординарного. Пока ни одна из вспышек не вызвала значительного выброса корональной массы в сторону Земли. Давно не было полярных сияний, и я не против на них полюбоваться».
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