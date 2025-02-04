На «Столбах» вторую неделю ищут пропавшего мужчину

Posted 4 февраля, 06:05
Published 4 февраля, 06:05
Modified 4 февраля, 12:28
Updated 4 февраля, 12:28
Вечером 24 января 36-летний Александр Селиванов ушел в лес в районе Черной Сопки. Заявка на его поиски пришла только поздно вечером 25 января. Благодаря беспилотнику с тепловизором поисковые отряды установили местоположение пропавшего. Оказалось, что мужчина дошел до «Красноярских Столбов».
В итоге за Александром направили пешую группу, однако он ушел до её прибытия. Волонтеры обнаружили только костер. Известно, что у Александра нет с собой еды и воды.
4 февраля корреспонденту «ПМ» в поисковом отряде «ЛизаАлерт» сообщили, что мужчину до сих пор не нашли.
«Поиски проходят в автономном режиме, без постоянного штаба — поисковики присоединятся к спасателям по запросу.
Следы Александра были обнаружены на особо охраняемой территории „Красноярских Столбов“. В этом случае его встреча с другими посетителями маловероятна».
В поисковом отряде добавили, что надеются на лучшее. Опыт показывает, что люди могут выжить в самых разных условиях и бороться за жизнь до последнего.