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Posted 4 февраля, 06:05

Published 4 февраля, 06:05

Modified 4 февраля, 12:28

Updated 4 февраля, 12:28

На «Столбах» вторую неделю ищут пропавшего мужчину

На «Столбах» вторую неделю ищут пропавшего мужчину

4 февраля 2025, 06:05
Фото: t.me/lizaalert24krsk.
В Красноярске на «Столбах» до сих пор ищут пропавшего Александра Селиванова. Его поиски продолжаются уже 11 дней.

Вечером 24 января 36-летний Александр Селиванов ушел в лес в районе Черной Сопки. Заявка на его поиски пришла только поздно вечером 25 января. Благодаря беспилотнику с тепловизором поисковые отряды установили местоположение пропавшего. Оказалось, что мужчина дошел до «Красноярских Столбов».

В итоге за Александром направили пешую группу, однако он ушел до её прибытия. Волонтеры обнаружили только костер. Известно, что у Александра нет с собой еды и воды.

4 февраля корреспонденту «ПМ» в поисковом отряде «ЛизаАлерт» сообщили, что мужчину до сих пор не нашли.

«Поиски проходят в автономном режиме, без постоянного штаба — поисковики присоединятся к спасателям по запросу.

Следы Александра были обнаружены на особо охраняемой территории „Красноярских Столбов“. В этом случае его встреча с другими посетителями маловероятна».

В поисковом отряде добавили, что надеются на лучшее. Опыт показывает, что люди могут выжить в самых разных условиях и бороться за жизнь до последнего.

  • Ранее друг Александра рассказал «КП-Красноярск», что несколько лет назад пропавший употреблял наркотики.
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Поиск#Поиск пропавших#Красноярские Столбы#ЛизаАлерт
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