В двух «Командорах» Красноярска запретили продавать неупакованный хлеб

Как заявили в Роспотребнадзоре, поводом для иска стали обращения красноярцев о том, что в магазинах на улицах Карамзина, 4 и Дмитрия Мартынова, 21, на витринах продается неупакованный хлеб. Согласно санитарно-эпидемиологическим правилам, хлебобулочные изделия можно продавать только в упакованном виде. Без упаковки можно продавать из закрытых витрин, доступ к которым есть только со стороны продавца.