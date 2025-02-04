В двух «Командорах» Красноярска запретили продавать неупакованный хлеб

Posted 4 февраля, 05:02
Published 4 февраля, 05:02
Modified 4 февраля, 07:47
Updated 4 февраля, 07:47
Как заявили в Роспотребнадзоре, поводом для иска стали обращения красноярцев о том, что в магазинах на улицах Карамзина, 4 и Дмитрия Мартынова, 21, на витринах продается неупакованный хлеб. Согласно санитарно-эпидемиологическим правилам, хлебобулочные изделия можно продавать только в упакованном виде. Без упаковки можно продавать из закрытых витрин, доступ к которым есть только со стороны продавца.
Ведомство объявило супермаркетам предостережения, однако в этих магазинах продолжали продавать хлеб без пакетов. Тогда ведомство пошло в суд. На заседании представители «Командора» заявили, что вопрос с упаковкой для собственной выпечки они решают, но он требует больше времени и затрат.
Суд признал продажу хлеба без пакетов в этих двух магазинах незаконной. Теперь в этих филиалах «Командора» запретили открытую выкладку выпечки в торговых залах. Решение вступило в законную силу.
В комментариях к этой публикации красноярцы писали, что «по всему городу так продают „Аллея“, „Лента“, „Окей“, „Командор“, „Батон“, „Хороший“, „Пятёрочка“ и так далее».
Другие отметили, что в пакетах выпечка отсыревает и становится невкусной. Часть пользователей написали, что некоторые покупатели не соблюдают правила гигиены и трогают хлеб голыми руками.
В торговой сети заявили «Проспекту Мира», что они «уже принимают меры по переходу на упаковку хлебобулочных изделий в указанных в судебном решении магазинах и планируют завершить этот процесс в ближайшее время».