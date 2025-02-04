prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 февраля, 05:02

Published 4 февраля, 05:02

Modified 4 февраля, 07:47

Updated 4 февраля, 07:47

В двух «Командорах» Красноярска запретили продавать неупакованный хлеб

В двух «Командорах» Красноярска запретили продавать неупакованный хлеб

4 февраля 2025, 05:02
Фото: Роспотребнадзор.
В Красноярске в двух супермаркетах торговой сети «Командор» запретили продавать неупакованный хлеб и выпечку. Такое решение принял суд после иска от Роспотребнадзора.

Как заявили в Роспотребнадзоре, поводом для иска стали обращения красноярцев о том, что в магазинах на улицах Карамзина, 4 и Дмитрия Мартынова, 21, на витринах продается неупакованный хлеб. Согласно санитарно-эпидемиологическим правилам, хлебобулочные изделия можно продавать только в упакованном виде. Без упаковки можно продавать из закрытых витрин, доступ к которым есть только со стороны продавца.

Ведомство объявило супермаркетам предостережения, однако в этих магазинах продолжали продавать хлеб без пакетов. Тогда ведомство пошло в суд. На заседании представители «Командора» заявили, что вопрос с упаковкой для собственной выпечки они решают, но он требует больше времени и затрат.

Фото: Роспотребнадзор

Суд признал продажу хлеба без пакетов в этих двух магазинах незаконной. Теперь в этих филиалах «Командора» запретили открытую выкладку выпечки в торговых залах. Решение вступило в законную силу.

В комментариях к этой публикации красноярцы писали, что «по всему городу так продают „Аллея“, „Лента“, „Окей“, „Командор“, „Батон“, „Хороший“, „Пятёрочка“ и так далее».

Другие отметили, что в пакетах выпечка отсыревает и становится невкусной. Часть пользователей написали, что некоторые покупатели не соблюдают правила гигиены и трогают хлеб голыми руками.

В торговой сети заявили «Проспекту Мира», что они «уже принимают меры по переходу на упаковку хлебобулочных изделий в указанных в судебном решении магазинах и планируют завершить этот процесс в ближайшее время».

  • Ранее Роспотребнадзор выдал предостережение магазину «Пират Мармелад» за то, что их сладости были не в упаковке. После этого в магазине появились пластиковые купола над продукцией.
Читайте также:
Больше 1,5 миллиарда чистой прибыли: рассказываем, кто владеет сетью «Командор»В Удачном откроется «Командор». Там будет аквариум с устрицами
#Владислав Савончик#Красноярск#Суд#Магазины#Роспотребнадзор#Командор#Хлеб#Упаковка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика