«С пересадками дорого»: жители правого берега просят о новом маршруте. Мэрия ответила

Posted 4 февраля, 05:57
Published 4 февраля, 05:57
Modified 4 февраля, 06:04
Updated 4 февраля, 06:04
В редакцию «Проспекта Мира» обратилась жительница Кировского района. Она рассказала, что с улицы Павлова сложно уехать в Октябрьский район — людям приходится ездить на двух автобусах и переплачивать, потому что прямого маршрута нет.
«У нас в обе стороны ходят два автобуса до ж/д вокзала. В Октябрьский район добраться надо на двух автобусах, это дорого. Нам бы пустили автобус в Октябрьский район! Можно и через новый мост, многим было бы удобно добираться до работы».
Мы обратились за комментарием в департамент горхозяйства и транспорта с вопросом, есть ли в планах города запуск новых маршрутов. Нам ответили, что формирование маршрута зависит от пассажиропотока, а две пересадки в крупных городах — это нормально. Людям рекомендуют покупать транспортные карты.
«Маршрутную сеть разрабатывают с учетом изучения устойчивого пассажиропотока и корреспонденции населения, то есть изучают, сколько человек, куда и откуда едут. В мэрии этим занимается несколько ведомств, и в соответствии с этими данными запускают маршруты. Эти данные меняются в зависимости от застройки, ситуации на дорогах.
Для всех больших городов по стандарту, который действует в нашей стране, две пересадки — это норма. В больших городах, особенно протяженных географически, — это нормально. Если человек может добраться из точки А в точку Б с двумя пересадками, то считается, что люди транспортно обеспечены. Если люди ездят ежедневно, мы предлагаем им пользоваться транспортными картами, чтобы экономить».
В ближайшее время власти не планируют кардинально пересматривать маршрутную сеть, но изменения все же вводят. Сейчас обсуждается вопрос о внедрении маршрута через развязку на Пашенном.
Также мэрия ждет запуск метро, «тогда в зависимости от того, как перераспределятся [пассажирские] потоки, будет разработана новая маршрутная сеть».