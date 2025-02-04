prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 февраля, 05:57

Published 4 февраля, 05:57

Modified 4 февраля, 06:04

Updated 4 февраля, 06:04

Жители правого берега Красноярска просят о новом маршруте в Октябрьский район

«С пересадками дорого»: жители правого берега просят о новом маршруте. Мэрия ответила

4 февраля 2025, 05:57
Фото: prmira.ru.

Жители правого берега Красноярска просят о новом маршруте в Октябрьский район

Жители правого берега Красноярска жалуются, что им приходится делать две пересадки в общественном транспорте. Люди говорят, что это дорого, и просят запустить автобусы в Октябрьский район.

В редакцию «Проспекта Мира» обратилась жительница Кировского района. Она рассказала, что с улицы Павлова сложно уехать в Октябрьский район — людям приходится ездить на двух автобусах и переплачивать, потому что прямого маршрута нет.

«У нас в обе стороны ходят два автобуса до ж/д вокзала. В Октябрьский район добраться надо на двух автобусах, это дорого. Нам бы пустили автобус в Октябрьский район! Можно и через новый мост, многим было бы удобно добираться до работы».

Мы обратились за комментарием в департамент горхозяйства и транспорта с вопросом, есть ли в планах города запуск новых маршрутов. Нам ответили, что формирование маршрута зависит от пассажиропотока, а две пересадки в крупных городах — это нормально. Людям рекомендуют покупать транспортные карты.

«Маршрутную сеть разрабатывают с учетом изучения устойчивого пассажиропотока и корреспонденции населения, то есть изучают, сколько человек, куда и откуда едут. В мэрии этим занимается несколько ведомств, и в соответствии с этими данными запускают маршруты. Эти данные меняются в зависимости от застройки, ситуации на дорогах.
Для всех больших городов по стандарту, который действует в нашей стране, две пересадки — это норма. В больших городах, особенно протяженных географически, — это нормально. Если человек может добраться из точки А в точку Б с двумя пересадками, то считается, что люди транспортно обеспечены. Если люди ездят ежедневно, мы предлагаем им пользоваться транспортными картами, чтобы экономить».

В ближайшее время власти не планируют кардинально пересматривать маршрутную сеть, но изменения все же вводят. Сейчас обсуждается вопрос о внедрении маршрута через развязку на Пашенном.

Также мэрия ждет запуск метро, «тогда в зависимости от того, как перераспределятся [пассажирские] потоки, будет разработана новая маршрутная сеть».

Читайте также:
«Даже муниципальный перевозчик сбежал»: красноярский маршрут №6 вновь отдают частникуГубернатор похвастался новыми автобусами. Жители в ответ завалили его жалобами«Пофиг, как вы уедете»: красноярцам не отдали деньги за проезд после поломки автобуса
#Владислав Савончик#Красноярск#Общественный транспорт#Автобусы#Мэрия#Октябрьский район#Маршрут#Пересадки
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика