«С пересадками дорого»: жители правого берега просят о новом маршруте. Мэрия ответила

Мы обратились за комментарием в департамент горхозяйства и транспорта с вопросом, есть ли в планах города запуск новых маршрутов. Нам ответили, что формирование маршрута зависит от пассажиропотока, а две пересадки в крупных городах — это нормально. Людям рекомендуют покупать транспортные карты.