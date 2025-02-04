prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 февраля, 02:38

Published 4 февраля, 02:38

Modified 4 февраля, 02:38

Updated 4 февраля, 02:38

В феврале красноярцы смогут увидеть Снежную Луну и парад планет

В феврале красноярцы смогут увидеть Снежную Луну и парад планет

4 февраля 2025, 02:38
Фото: 1MI.
В университете Решетнева рассказали о самых интересных астрономических событиях февраля. Ученые признаются, что их будет не очень много.

Ближайшее событие состоится 12 февраля. В этот день произойдет полнолуние, известное как Снежная Луна. Спутник Земли будет находиться в созвездии Льва возле его самой яркой звезды — Регул. В Северной Америке и Европе полнолуние в феврале называют Снежной Луной из-за частых снегопадов.

С 28 февраля красноярцы смогут увидеть парад планет. На небе одновременно будут 7 планет и тончайший серп Луны.

Фото: Университет Решетнёва

По словам руководителя обсерватории Университета Решетнева Сергея Веселкова, в небе над Красноярском можно будет рассмотреть «невооруженным» глазом Марс, Венеру, Сатурн и Юпитер. Уран, Меркурий и Нептун можно будет увидеть только с помощью телескопа.

Читайте также:
Красноярцам рассказали об основных астрономических событиях в 2025 годуЖитель Назарова первым из красноярских космонавтов полетит в космос
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Космос#Университет Решетнева
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика