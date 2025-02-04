В феврале красноярцы смогут увидеть Снежную Луну и парад планет

Posted 4 февраля, 02:38
Published 4 февраля, 02:38
Modified 4 февраля, 02:38
Updated 4 февраля, 02:38
Ближайшее событие состоится 12 февраля. В этот день произойдет полнолуние, известное как Снежная Луна. Спутник Земли будет находиться в созвездии Льва возле его самой яркой звезды — Регул. В Северной Америке и Европе полнолуние в феврале называют Снежной Луной из-за частых снегопадов.
С 28 февраля красноярцы смогут увидеть парад планет. На небе одновременно будут 7 планет и тончайший серп Луны.
По словам руководителя обсерватории Университета Решетнева Сергея Веселкова, в небе над Красноярском можно будет рассмотреть «невооруженным» глазом Марс, Венеру, Сатурн и Юпитер. Уран, Меркурий и Нептун можно будет увидеть только с помощью телескопа.