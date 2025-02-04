В феврале красноярцы смогут увидеть Снежную Луну и парад планет

Ближайшее событие состоится 12 февраля. В этот день произойдет полнолуние, известное как Снежная Луна. Спутник Земли будет находиться в созвездии Льва возле его самой яркой звезды — Регул. В Северной Америке и Европе полнолуние в феврале называют Снежной Луной из-за частых снегопадов.