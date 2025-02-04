В Красноярске и крае главврачей массово отправили в отставку. Что случилось

По словам Бойкова, в основном сняли с должностей «засидевшихся». Среди них он упомянул Владимира Фокина, который долгое время был главврачом больницы №20. Однако депутат еще отметил Михаила Родикова, который стал главврачом краевой больницы №2 только в прошлом году.