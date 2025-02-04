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Posted 4 февраля, 11:34

Published 4 февраля, 11:34

Modified 4 февраля, 12:10

Updated 4 февраля, 12:10

Больше десяти главврачей в Красноярском крае отправили в отставку

В Красноярске и крае главврачей массово отправили в отставку. Что случилось

4 февраля 2025, 11:34
Фото: vk.com/krasgkb20.

Больше десяти главврачей в Красноярском крае отправили в отставку

В Красноярском крае главных врачей больниц массово отправили в отставку. Об этом «Проспекту Мира» сообщил депутат заксобрания Алексей Бойков, который курирует сферу здравоохранения.

По словам депутата, всего ему известно об отставке 20 главврачей. Но пока у него есть неполный список, в котором указано только 12 больниц, где произошли кадровые изменения. Среди них: Красноярская межрайонная клиническая больница №20, Красноярская межрайонная клиническая больница №4, Красноярская краевая больница №2.

Бойков заявляет, что ему неизвестна причина массовых отставок — «члены комиссии молчат, а министр с этой информацией не выходила». По его мнению, причины могут быть разными: «недостижение результатов, возраст, отсутствие диалога и тому подобное».

«Единственное, у меня была информация в декабре от министра, что у части врачей не будет продлен контракт, […] однако избирательность этого процесса мне неизвестна».

По словам Бойкова, в основном сняли с должностей «засидевшихся». Среди них он упомянул Владимира Фокина, который долгое время был главврачом больницы №20. Однако депутат еще отметил Михаила Родикова, который стал главврачом краевой больницы №2 только в прошлом году.

«Меняются главврачи в 20 больницах — это, как мне кажется, значит, что у нас здравоохранение находится условно на уровне нуля либо единицы, потому что, получается, порядка четверти всех больниц работали плохо. Есть плановая ротация главврачей: один поменялся, через полгода в другой больнице поменяли, через три месяца в другой. А когда это происходит массово, это вызывает волнение в коллективах, это будоражит население».

Депутат Илья Зайцев, который руководит комитетом по охране здоровья в заксобрании, сказал «ПМ», что знает об отставке некоторых главврачей, но считает это «обычным рабочим процессом».

«Назначение и увольнение главных врачей — исключительная компетенция министерства здравоохранения. Знаю, что часть руководителей учреждений достигли предельного возраста, часть — получили другие предложения по работе. Есть и другие причины. Но, например, по своему избирательному округу я никаких существенных изменений не вижу».

В пресс-службе краевого минздрава ответили «Проспекту Мира», что в системе здравоохранения происходят кадровые «изменения для обеспечения функционирования медицинских учреждений на должном уровне».

  • В октябре 2024 года в Красноярском крае назначили нового министра здравоохранения. Пост заняла Наталия Говорушкина спустя 1,5 года после того, как в апреле 2023 года Михаил Котюков (тогда еще временно исполняющий обязанности губернатора) отправил в отставку краевое правительство.
  • В феврале 2024 года в отставку ушел и. о. министра Борис Немик, который занимал пост главы министерства с 2019 года. Работу министра нередко критиковали. Например, прокуратура проводила проверку в медучреждениях, итогом которой стали более тысячи выявленных нарушений, 120 административных дел и 5 поводов для возбуждения уголовных дел.
  • Немика привлекли к административной ответственности за невыполнение показателей нацпроекта «Здравоохранение» (статья 15.15.3 КоАП РФ). Ему назначили штраф в размере 10 тысяч рублей.
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