В Красноярске и крае главврачей массово отправили в отставку. Что случилось

Posted 4 февраля, 11:34
Published 4 февраля, 11:34
Modified 4 февраля, 12:10
Updated 4 февраля, 12:10
По словам депутата, всего ему известно об отставке 20 главврачей. Но пока у него есть неполный список, в котором указано только 12 больниц, где произошли кадровые изменения. Среди них: Красноярская межрайонная клиническая больница №20, Красноярская межрайонная клиническая больница №4, Красноярская краевая больница №2.
Бойков заявляет, что ему неизвестна причина массовых отставок — «члены комиссии молчат, а министр с этой информацией не выходила». По его мнению, причины могут быть разными: «недостижение результатов, возраст, отсутствие диалога и тому подобное».
«Единственное, у меня была информация в декабре от министра, что у части врачей не будет продлен контракт, […] однако избирательность этого процесса мне неизвестна».
По словам Бойкова, в основном сняли с должностей «засидевшихся». Среди них он упомянул Владимира Фокина, который долгое время был главврачом больницы №20. Однако депутат еще отметил Михаила Родикова, который стал главврачом краевой больницы №2 только в прошлом году.
«Меняются главврачи в 20 больницах — это, как мне кажется, значит, что у нас здравоохранение находится условно на уровне нуля либо единицы, потому что, получается, порядка четверти всех больниц работали плохо. Есть плановая ротация главврачей: один поменялся, через полгода в другой больнице поменяли, через три месяца в другой. А когда это происходит массово, это вызывает волнение в коллективах, это будоражит население».
Депутат Илья Зайцев, который руководит комитетом по охране здоровья в заксобрании, сказал «ПМ», что знает об отставке некоторых главврачей, но считает это «обычным рабочим процессом».
«Назначение и увольнение главных врачей — исключительная компетенция министерства здравоохранения. Знаю, что часть руководителей учреждений достигли предельного возраста, часть — получили другие предложения по работе. Есть и другие причины. Но, например, по своему избирательному округу я никаких существенных изменений не вижу».
В пресс-службе краевого минздрава ответили «Проспекту Мира», что в системе здравоохранения происходят кадровые «изменения для обеспечения функционирования медицинских учреждений на должном уровне».