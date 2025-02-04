У жителей Красноярского края стали чаще выявлять рак

Posted 4 февраля, 06:10
Published 4 февраля, 06:10
Modified 4 февраля, 06:59
Updated 4 февраля, 06:59
Об этом на конференции 4 февраля рассказал главврач краевого онкодиспансера Руслан Зуков.
Для справки: в 2023 году, по данным Зукова, в крае выявили 15 тысяч злокачественных новообразований, в 2022 было 13,3 тысячи.
Зуков отметил, что выявление рака на ранних стадиях, 1-й и 2-й, составляет почти 62%.
Чаще всего в регионе у мужчин выявляют рак предстательной железы, легких, кожи, ободочной кишки и желудка. У женщин самыми распространенными видами рака являются рак молочной железы, кожи, ободочной кишки, тела и шейки матки.