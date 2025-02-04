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Posted 4 февраля, 06:10

Published 4 февраля, 06:10

Modified 4 февраля, 06:59

Updated 4 февраля, 06:59

У жителей Красноярского края стали чаще выявлять рак

У жителей Красноярского края стали чаще выявлять рак

4 февраля 2025, 06:10
Фото: prmira.ru.
Количество выявляемых онкологических заболеваний в Красноярском крае растет: в 2024 году зафиксировали 16 тысяч случаев, а годом ранее — 15 тысяч.

Об этом на конференции 4 февраля рассказал главврач краевого онкодиспансера Руслан Зуков.

Для справки: в 2023 году, по данным Зукова, в крае выявили 15 тысяч злокачественных новообразований, в 2022 было 13,3 тысячи.

Зуков отметил, что выявление рака на ранних стадиях, 1-й и 2-й, составляет почти 62%.

Чаще всего в регионе у мужчин выявляют рак предстательной железы, легких, кожи, ободочной кишки и желудка. У женщин самыми распространенными видами рака являются рак молочной железы, кожи, ободочной кишки, тела и шейки матки.

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