В Красноярске в Солнечном планируют построить новую поликлинику

Posted 4 февраля, 03:12
Published 4 февраля, 03:12
Modified 4 февраля, 03:14
Updated 4 февраля, 03:14
Информация появилась на портале госзакупок. Начальная цена контракта — 46 миллионов 524 тысячи рублей.
Как указано в документах, поликлинику планируют построить в четвертом микрорайоне Солнечного. В медучреждении будут обслуживать взрослых и детей. Взрослая поликлиника будет рассчитана на 400 посещений в смену, детская — на 450, стоматология — на 50.
Входные группы для взрослых и детей должны быть расположены раздельно. Рядом с поликлиникой появится парковка для посетителей.
Будущий победитель аукциона должен провести инженерные изыскания, разработать проектную и рабочую документацию, получить положительное заключение госэкспертизы.
Выполнить проект необходимо до 22 декабря 2025 года.