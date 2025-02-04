В Красноярске в Солнечном планируют построить новую поликлинику

Как указано в документах, поликлинику планируют построить в четвертом микрорайоне Солнечного. В медучреждении будут обслуживать взрослых и детей. Взрослая поликлиника будет рассчитана на 400 посещений в смену, детская — на 450, стоматология — на 50.