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Posted 4 февраля, 03:12

Published 4 февраля, 03:12

Modified 4 февраля, 03:14

Updated 4 февраля, 03:14

В Красноярске в Солнечном планируют построить новую поликлинику

В Красноярске в Солнечном планируют построить новую поликлинику

4 февраля 2025, 03:12
Фото: 1MI.
В красноярском Солнечном планируют возвести новую поликлинику. Сейчас власти ищут подрядчика для создания проекта.

Информация появилась на портале госзакупок. Начальная цена контракта — 46 миллионов 524 тысячи рублей.

Как указано в документах, поликлинику планируют построить в четвертом микрорайоне Солнечного. В медучреждении будут обслуживать взрослых и детей. Взрослая поликлиника будет рассчитана на 400 посещений в смену, детская — на 450, стоматология — на 50.

Входные группы для взрослых и детей должны быть расположены раздельно. Рядом с поликлиникой появится парковка для посетителей.

Будущий победитель аукциона должен провести инженерные изыскания, разработать проектную и рабочую документацию, получить положительное заключение госэкспертизы.

Выполнить проект необходимо до 22 декабря 2025 года.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Строительство#Солнечный#Госзакупки#Поликлиника
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