В Красноярске за полмиллиона продают VIP-туры на запуск ракеты на Байконуре

Posted 4 февраля, 09:57
Published 4 февраля, 09:57
Modified 4 февраля, 10:24
Updated 4 февраля, 10:24
Объявление появилось в соцсетях турагентства. Запуск ракеты состоится 8 апреля.
За VIP-тур с 6 по 9 апреля просят 465 тысяч рублей. В стоимость, судя по объявлению, входят перелет, трансферы, проживание в гостинице, питание, экскурсионная программа, сувениры и наблюдение за запуском корабля с «близкой точки».
Директор турагентства «Центр горящих туров» Любовь Катеренюк сказала «ПМ», что пока покупателей еще не было, поэтому в планах организовать более дешевые поездки на космодром.
«Планирую разместить объявление о продаже обычных туров. В составе экскурсионной группы без перелета они стоят от 140 тысяч рублей. Обычные туры от VIP отличаются программой и количеством дней».
Например, хотят запустить трехдневный тур на группу 25-30 человек от 140 тысяч рублей с человека. VIP-тур рассчитан на группу из 12-15 участников. Программы отличаются и местом проживания — классом гостиниц.
34-летний Кирилл Песков родился в Кызыле, однако потом переехал в Назарово и учился в школе №14. После этого он окончил Ульяновский институт гражданской авиации, а в 2020 году стал кандидатом в космонавты.