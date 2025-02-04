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Posted 4 февраля, 09:57

Published 4 февраля, 09:57

Modified 4 февраля, 10:24

Updated 4 февраля, 10:24

В Красноярске за полмиллиона продают VIP-туры на запуск ракеты на Байконуре

В Красноярске за полмиллиона продают VIP-туры на запуск ракеты на Байконуре

4 февраля 2025, 09:57
Фото: «Роскосмос».
В Красноярске начали продавать экскурсионные туры на космодром Байконур. Сообщается, что желающие смогут увидеть запуск корабля «Союз МС-27» на МКС.

Объявление появилось в соцсетях турагентства. Запуск ракеты состоится 8 апреля.

За VIP-тур с 6 по 9 апреля просят 465 тысяч рублей. В стоимость, судя по объявлению, входят перелет, трансферы, проживание в гостинице, питание, экскурсионная программа, сувениры и наблюдение за запуском корабля с «близкой точки».

Директор турагентства «Центр горящих туров» Любовь Катеренюк сказала «ПМ», что пока покупателей еще не было, поэтому в планах организовать более дешевые поездки на космодром.

«Планирую разместить объявление о продаже обычных туров. В составе экскурсионной группы без перелета они стоят от 140 тысяч рублей. Обычные туры от VIP отличаются программой и количеством дней».

Например, хотят запустить трехдневный тур на группу 25-30 человек от 140 тысяч рублей с человека. VIP-тур рассчитан на группу из 12-15 участников. Программы отличаются и местом проживания — классом гостиниц.

  • Житель Назарова Кирилл Песков первым из красноярских космонавтов полетит в космос. В конце февраля он отправится на МКС в составе корабля Crew Dragon.

34-летний Кирилл Песков родился в Кызыле, однако потом переехал в Назарово и учился в школе №14. После этого он окончил Ульяновский институт гражданской авиации, а в 2020 году стал кандидатом в космонавты.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Космос#Экскурсии#МКС#Туры#Байконур
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