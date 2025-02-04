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Posted 4 февраля, 06:51

Published 4 февраля, 06:51

Modified 4 февраля, 07:01

Updated 4 февраля, 07:01

В Красноярском крае используют ИИ для лечения рака

В Красноярском крае используют ИИ для лечения рака

4 февраля 2025, 06:51
Фото: vk.com/onkod.
В Красноярском крае используют исскуственный интеллект для лечения онкологии.

Об этом на конференции 4 февраля рассказал главврач краевого онкодиспансера Руслан Зуков. По его словам, в крае в 2024 году внедрили две программы с использованием ИИ. Первый связан с «интерпретацией маммографических изображений».

Маммография — это рентгеновское исследование молочной железы. Маммография показывает, есть ли какие-либо аномалии в тканях молочной железы.

«При 120 тысячах цифровых маммографий более половины были направлены для повторного прочтения с помощью искусственного интеллекта», — говорит Зуков.

Вторая программа — использование ИИ для выявления и скрининга рака легкого. Но пока, говорит Зуков, «уверенных результатов» по этой программе он назвать не может, так как программу ввели только в середине 2024 года.

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