В Красноярском крае используют ИИ для лечения рака

Posted 4 февраля, 06:51
Published 4 февраля, 06:51
Modified 4 февраля, 07:01
Updated 4 февраля, 07:01
Об этом на конференции 4 февраля рассказал главврач краевого онкодиспансера Руслан Зуков. По его словам, в крае в 2024 году внедрили две программы с использованием ИИ. Первый связан с «интерпретацией маммографических изображений».
Маммография — это рентгеновское исследование молочной железы. Маммография показывает, есть ли какие-либо аномалии в тканях молочной железы.
«При 120 тысячах цифровых маммографий более половины были направлены для повторного прочтения с помощью искусственного интеллекта», — говорит Зуков.
Вторая программа — использование ИИ для выявления и скрининга рака легкого. Но пока, говорит Зуков, «уверенных результатов» по этой программе он назвать не может, так как программу ввели только в середине 2024 года.