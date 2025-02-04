В Красноярском крае мужчина ворвался в поликлинику и проломил несколько дверей

Posted 4 февраля, 09:33
Published 4 февраля, 09:33
Modified 4 февраля, 10:28
Updated 4 февраля, 10:28
О произошедшем сообщил местный телеканал «Пирамида». Всё это произошло 3 февраля.
Сообщается, что нетрезвый мужчина «ворвался» в поликлинику, начал орать матом и ломать двери. В итоге оказались пробиты или сломаны двери нескольких кабинетов взрослой поликлиники и в здании дневного дерматологического стационара.
«Мужчина ломал двери, нецензурно ругался, никаких требований нам не предъявлял. Перепугал медицинский персонал. Персонал отреагировал, нажали тревожные кнопки. Вызваны были сотрудники полиции. За пару минут до их приезда мужчина убежал. Сумма ущерба устанавливается», — рассказала заместитель главного врача Назаровской районной больницы Оксана Лашина.
Сотрудники полиции задержали мужчину на одной из улиц города и доставили в отдел для разбирательств.
Причину своих действий 40-летний назаровец объяснить не смог. Против него составили административные протоколы за мелкое хулиганство.