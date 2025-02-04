Врач опоздала на работу. Красноярцы не могут уехать с Матросова

Posted 4 февраля, 09:33
Published 4 февраля, 09:33
Modified 4 февраля, 09:37
Updated 4 февраля, 09:37
В редакцию «Проспекта Мира» обратилась девушка по имени Анастасия. Она рассказала, что ей тяжело уехать с Матросова или остановки «Агентство Аэрофлот» до Института искусств, краевой больницы, остановки «Кода Медистал». Девушка пояснила, что между автобусами большие интервалы, а иногда они и вовсе не приезжают.
«Я постоянно не могу никуда уехать. Это касается маршрутов №98, №50, №30 и №6. Я в Москве долго жила, приехала сюда, вытрепала все нервы с этими автобусами. Это издевательство над жителями города и его гостями».
Отдельно Анастасия рассказала о работе маршрута №98. По словам красноярки, сегодня, 4 февраля, ее маме утром пришлось ждать автобус больше 40 минут.
«Моя мама работает врачом в краевой больнице. Чтобы успеть на работу, она всегда выходит в 06:00. Сегодня автобус маршрута №98 решил приехать раньше на 15 минут. Следующий автобус №98 решил приехать через 40 минут или даже больше.
Моей маме нужно выходить уже в 05:00, чтобы успеть на работу? Вы понимаете, как это влияет на человека психологически? Это что за работа такая? Ездит, когда хочет? Это неадекватно. Это же не лесополоса, а город, его центр. А нервов очень много тратится на это».
Еще на работу маршрута №98 пожаловался корреспондент «ПМ». Он живет на Ярыгинской набережной и иногда ездит на этом автобусе.
«Я езжу на 98-м маршруте только, когда мне нужно в „Планету“ или на Взлетку. Всегда приходится долго ждать автобусы.
Онлайн-система мониторинга общественного транспорта может показывать, что автобус уже сейчас выезжает и это сообщение может висеть 10-20 минут. А автобус все равно не едет».
В департаменте транспорта и горхозяйства «Проспекту Мира» сообщили, что утром на линию не вышли три автобуса маршрута №98. В отношении перевозчика составят протокол и проведут проверку, также его оштрафуют.
«Каждый день складываются разные ситуации. Для того, чтобы люди могли планировать свои поездки, есть сайт, где можно в режиме реального времени отслеживать, когда приедет маршрут. У нас весь транспорт оборудован системой Глонасс. Бывают недовыпуск техники, сходы по техническим причинам, но это крайние случаи».
Перевозчик маршрута №98 в разговоре с «ПМ» заявил, что недовыпуск произошел из-за нехватки водителей. Также там заявили, что увольняются и кондуктора.
«Они уходят из-за напряженной работы и их не устраивает оплата, не знаю почему. Бокс теплый, механики и слесари есть. Водителям не нужно ничего ремонтировать, только работать на маршруте. Сейчас многие на вахты уехали, так как там проще и можно больше заработать».
В департаменте транспорта добавили, что проблемы с автобусами на улице Матросова возникают из-за того, что это один из транспортных узлов. Там часто возникают заторы.
«Если случается какая-то авария и образуется пробка, то в ней вместе с другими автомобилями стоит и общественный транспорт.
Из-за этого могут нарушаться интервалы. Всем настоятельно рекомендуем пользоваться онлайн-приложением для отслеживания общественного транспорта».