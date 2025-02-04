Врач опоздала на работу. Красноярцы не могут уехать с Матросова

В редакцию «Проспекта Мира» обратилась девушка по имени Анастасия. Она рассказала, что ей тяжело уехать с Матросова или остановки «Агентство Аэрофлот» до Института искусств, краевой больницы, остановки «Кода Медистал». Девушка пояснила, что между автобусами большие интервалы, а иногда они и вовсе не приезжают.