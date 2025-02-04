prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 февраля, 09:33

Published 4 февраля, 09:33

Modified 4 февраля, 09:37

Updated 4 февраля, 09:37

Врач опоздала на работу. Красноярцы не могут уехать с Матросова

Врач опоздала на работу. Красноярцы не могут уехать с Матросова

4 февраля 2025, 09:33
Фото: 2gis.ru.
В Красноярске жители правого берега жалуются на работу автобусов. Люди не могут нормально уехать с Матросова на Взлетку, в краевую больницу и «Планету».

В редакцию «Проспекта Мира» обратилась девушка по имени Анастасия. Она рассказала, что ей тяжело уехать с Матросова или остановки «Агентство Аэрофлот» до Института искусств, краевой больницы, остановки «Кода Медистал». Девушка пояснила, что между автобусами большие интервалы, а иногда они и вовсе не приезжают.

«Я постоянно не могу никуда уехать. Это касается маршрутов №98, №50, №30 и №6. Я в Москве долго жила, приехала сюда, вытрепала все нервы с этими автобусами. Это издевательство над жителями города и его гостями».

Отдельно Анастасия рассказала о работе маршрута №98. По словам красноярки, сегодня, 4 февраля, ее маме утром пришлось ждать автобус больше 40 минут.

«Моя мама работает врачом в краевой больнице. Чтобы успеть на работу, она всегда выходит в 06:00. Сегодня автобус маршрута №98 решил приехать раньше на 15 минут. Следующий автобус №98 решил приехать через 40 минут или даже больше.

Моей маме нужно выходить уже в 05:00, чтобы успеть на работу? Вы понимаете, как это влияет на человека психологически? Это что за работа такая? Ездит, когда хочет? Это неадекватно. Это же не лесополоса, а город, его центр. А нервов очень много тратится на это».

Еще на работу маршрута №98 пожаловался корреспондент «ПМ». Он живет на Ярыгинской набережной и иногда ездит на этом автобусе.

«Я езжу на 98-м маршруте только, когда мне нужно в „Планету“ или на Взлетку. Всегда приходится долго ждать автобусы.

Онлайн-система мониторинга общественного транспорта может показывать, что автобус уже сейчас выезжает и это сообщение может висеть 10-20 минут. А автобус все равно не едет».

В департаменте транспорта и горхозяйства «Проспекту Мира» сообщили, что утром на линию не вышли три автобуса маршрута №98. В отношении перевозчика составят протокол и проведут проверку, также его оштрафуют.

«Каждый день складываются разные ситуации. Для того, чтобы люди могли планировать свои поездки, есть сайт, где можно в режиме реального времени отслеживать, когда приедет маршрут. У нас весь транспорт оборудован системой Глонасс. Бывают недовыпуск техники, сходы по техническим причинам, но это крайние случаи».

Перевозчик маршрута №98 в разговоре с «ПМ» заявил, что недовыпуск произошел из-за нехватки водителей. Также там заявили, что увольняются и кондуктора.

«Они уходят из-за напряженной работы и их не устраивает оплата, не знаю почему. Бокс теплый, механики и слесари есть. Водителям не нужно ничего ремонтировать, только работать на маршруте. Сейчас многие на вахты уехали, так как там проще и можно больше заработать».

В департаменте транспорта добавили, что проблемы с автобусами на улице Матросова возникают из-за того, что это один из транспортных узлов. Там часто возникают заторы.

«Если случается какая-то авария и образуется пробка, то в ней вместе с другими автомобилями стоит и общественный транспорт.

Из-за этого могут нарушаться интервалы. Всем настоятельно рекомендуем пользоваться онлайн-приложением для отслеживания общественного транспорта».
  • Ранее мы рассказывали, что красноярский маршрут №6 снова отдадут частнику. Муниципальное предприятие отказалось от него спустя 4 месяца.
Читайте также:
«С пересадками дорого»: жители правого берега просят о новом маршруте. Мэрия ответила«Пофиг, как вы уедете»: красноярцам не отдали деньги за проезд после поломки автобусаГубернатор похвастался новыми автобусами. Жители в ответ завалили его жалобами
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Мэрия Красноярска#Общественный транспорт#Автобусы#Пассажиры#Матросова
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика