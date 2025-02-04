Завод «Про-Ток» участвует в экомодернизации ТЭЦ-1 по проекту «Чистый воздух»

Помимо электрофильтров, «Про-Ток» участвует в обновлении основных мощностей станции: оборудование завода используется при монтаже котлоагрегатов №15 и №16, повышающих эффективность выработки тепла. Кроме того, техника «Про-Тока» задействована в проекте строительства новых турбогенераторов, которые усилят энергетические возможности ТЭЦ.