Завод «Про-Ток» участвует в экомодернизации ТЭЦ-1 по проекту «Чистый воздух»

Posted 4 февраля, 09:16
Published 4 февраля, 09:16
Modified 4 февраля, 09:19
Updated 4 февраля, 09:19
На станции уже установлено 11 таких конструкций высотой с 11-этажный дом, всего планируется установить 15 фильтров. Электрофильтры, оснащенные щитовым оборудованием завода «Про-Ток», очищают выбросы ТЭЦ-1 от твердых частиц, снижая нагрузку на экологию Красноярска.
Директор завода Анна Жираткова подчеркнула социальную значимость проекта:
«Мы, как и крупный бизнес, заинтересованы в развитии ESG-повестки. И включенность в проекты, которые влияют на жизнь социума, на экологию мегаполиса позволяет нам нарабатывать новый опыт, внедрять новые смыслы в свою работу. Кроме того, наш завод располагается в промзоне на правобережье Красноярска, в непосредственной близости от ТЭЦ-1, так что у нас есть, можно сказать, личный интерес в реализации этого проекта».
Помимо электрофильтров, «Про-Ток» участвует в обновлении основных мощностей станции: оборудование завода используется при монтаже котлоагрегатов №15 и №16, повышающих эффективность выработки тепла. Кроме того, техника «Про-Тока» задействована в проекте строительства новых турбогенераторов, которые усилят энергетические возможности ТЭЦ.