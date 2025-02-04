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Posted 4 февраля, 09:16

Published 4 февраля, 09:16

Modified 4 февраля, 09:19

Updated 4 февраля, 09:19

Антон Петров

Завод «Про-Ток» участвует в экомодернизации ТЭЦ-1 по проекту «Чистый воздух»

4 февраля 2025, 09:16
Фото: СГК. Антон Петров
Завод «Про-Ток» участвует в экологической модернизации Красноярской ТЭЦ-1 в рамках федеральной программы «Чистый воздух». Щитовое оборудование «Про-Тока» обеспечивает работу электрофильтров, улавливающих 99% пылевых частиц.

На станции уже установлено 11 таких конструкций высотой с 11-этажный дом, всего планируется установить 15 фильтров. Электрофильтры, оснащенные щитовым оборудованием завода «Про-Ток», очищают выбросы ТЭЦ-1 от твердых частиц, снижая нагрузку на экологию Красноярска.

Директор завода Анна Жираткова подчеркнула социальную значимость проекта:

«Мы, как и крупный бизнес, заинтересованы в развитии ESG-повестки. И включенность в проекты, которые влияют на жизнь социума, на экологию мегаполиса позволяет нам нарабатывать новый опыт, внедрять новые смыслы в свою работу. Кроме того, наш завод располагается в промзоне на правобережье Красноярска, в непосредственной близости от ТЭЦ-1, так что у нас есть, можно сказать, личный интерес в реализации этого проекта».
Фото: Завод высоковольтного оборудования и трансформаторных подстанций «Про-Ток»

Помимо электрофильтров, «Про-Ток» участвует в обновлении основных мощностей станции: оборудование завода используется при монтаже котлоагрегатов №15 и №16, повышающих эффективность выработки тепла. Кроме того, техника «Про-Тока» задействована в проекте строительства новых турбогенераторов, которые усилят энергетические возможности ТЭЦ.

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