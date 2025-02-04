Жители Красной Сопки жалеют и осуждают родителей пяти погибших детей

Posted 4 февраля, 08:39
Published 4 февраля, 08:39
Modified 4 февраля, 11:05
Updated 4 февраля, 11:05
Как сообщали в СК, вечером 1 февраля мать уложила младенца спать в детскую кроватку. Проснувшись ночью, женщина обнаружила сына без признаков жизни. Предварительно, он мог задохнуться рвотными массами. Сейчас следователи выясняют, что случилось.
В прокуратуре добавили, что насильственных следов на месте не обнаружили. Сообщалось, что ребенок находился на грудном вскармливании, никаких заболеваний у него диагностировано не было. По словам матери, ее привычный рацион не менялся.
В сентябре 2024 года в той же семье погибли четверо детей в возрасте от 6 до 13 лет — эксперты пришли к выводу, что они отравились после использования в комнатах дихлофоса. Семья продолжила жить в том же доме, где погибли дети.
В Красной Сопке побывал «7 канал Красноярск». Опрошенные корреспондентом жители в основном говорили, что произошедшее у них вызвало шок, а о семье отзывались положительно.
«Ну как могут реагировать люди? Особенно нормальные люди. Для меня это был шок. То четверых похоронили, то вот еще ребенок», — говорит житель.
«Конечно, очень молодые. Люди говорят, трудолюбивые, хорошие такие, не пьющие, не гулящие. Хорошая семья. И вот так, лишиться всего», — сказала жительница Светлана.
Однако, как отмечают местные жители, семья практически перестала общаться с односельчанами и ходить в местный магазин после трагедии в сентябре.
Еще в селе побывали журналисты Ngs24.ru. По их словам, жители были ожесточены и «не хотели обсуждать подробности». Они считают, что в семье есть какая-то проблема.
«Изначально надо было следить за ребенком. От родителей всё зависит. А сейчас рассуждать, что это было, повезло или не повезло им… Я сам ничего не знаю, узнал все новости из местной „Барахолки“», — сказал журналистам прохожий.
«Да. Очень даже негативно [относятся к семье жители]. Осуждают. Как можно после четверых детей еще…», — сказала жительница Алла.
Местные власти так же не понимают, что произошло в этот раз. Один из сотрудников сообщил, что родителям хотели помочь люди со всей страны. Опека «приглядывала за семьей»:
«Органы опеки не раз к ним приезжали, ремонт там делали. Пока ремонт не сделают, туда не запускали жить, потому что не знали, от чего там детей погибло четверо. Приезжала опека, всё смотрела, чтобы там всё было достойно, тогда они только въехали, перед Новым годом, в эту квартиру. Ну понятно, ребеночек грудной, у медиков на патронаже. Говорят, что был совершенно здоров», — рассказал сотрудник.
Другие люди не винили семью и сочувствовали ей.
«Не пьяные, работали постоянно. Ребятишки хорошие, дружные были, но вот так вышло… У меня и бабушка за стенкой жила два года, они постоянно у нее были. Около нее крутились, помогали, вообще хорошие ребятишки. Одеты, обуты, в школу постоянно мимо меня ходили, на улице всегда здоровались, нормально одеты… Просто мне их жалко. Я даже не знаю, как сейчас после этого жить», — говорит жительница Людмила.
«А в чем они виноваты? Со всеми такое может быть», — заявила сотрудница местного магазина Ольга.
Глава Красносопкинского сельсовета Олег Пономарев рассказал «КП-Красноярск», что семья за помощью к властям пока не обращалась.
«Сейчас они к нам не обращались, но мы семью не оставим. Люди доброжелательные, работящие, нормальные. Дата похорон мальчика пока неизвестна».
Сейчас продолжается расследование уголовного дела против 34-летнего отца из-за гибели четверых детей от отравления дихлофосом. Мужчине предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности (часть 3 статья 109 УК РФ).
По версии следствия, глава семейства использовал дихлофос в доме, но после этого комнаты не проветрили и не провели там влажную уборку. В итоге компоненты средства через еду, посуду, одежду и мебель попали в организм детей, которые получили острое отравление деструктивным ядом.
После смерти пятого ребенка, трехмесячного младенца, возбудили новое уголовное дело, но подозреваемых в нем пока нет.