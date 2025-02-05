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Posted 5 февраля, 03:28

Published 5 февраля, 03:28

Modified 5 февраля, 03:29

Updated 5 февраля, 03:29

14 машин сгорели во время пожара в автохимчистке под Красноярском

14 машин сгорели во время пожара в автохимчистке под Красноярском

5 февраля 2025, 03:28
Фото: МЧС России.
Крупный пожар случился в автохимчистке в поселке Березовка. Огонь уничтожил 14 автомобилей.

Возгорание произошло накануне, 4 февраля, в районе 23 часов. Пожар охватил одноэтажное здание, в котором находилось 16 машин.

Видео: МЧС России.

Площадь возгорания составила 725 квадратных метров. Как рассказали в МЧС, ликвидировать пожар удалось только утром 5 февраля.

В результате инцидента внутри химчистки сгорели 14 автомобилей. Две машины успели эвакуировать пожарные. Из людей никто не пострадал.

На месте пожара работали 30 специалистов и 9 единиц техники.

#Никита Алексеев#Видео#Люди#Общество#Происшествия#Красноярск#Пожар#Красноярский край#МЧС#Березовка#Автомобили
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