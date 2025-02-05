14 машин сгорели во время пожара в автохимчистке под Красноярском

Posted 5 февраля, 03:28
Published 5 февраля, 03:28
Modified 5 февраля, 03:29
Updated 5 февраля, 03:29
Возгорание произошло накануне, 4 февраля, в районе 23 часов. Пожар охватил одноэтажное здание, в котором находилось 16 машин.
Площадь возгорания составила 725 квадратных метров. Как рассказали в МЧС, ликвидировать пожар удалось только утром 5 февраля.
В результате инцидента внутри химчистки сгорели 14 автомобилей. Две машины успели эвакуировать пожарные. Из людей никто не пострадал.
На месте пожара работали 30 специалистов и 9 единиц техники.