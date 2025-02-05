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Posted 5 февраля, 06:25

Published 5 февраля, 06:25

Modified 5 февраля, 06:27

Updated 5 февраля, 06:27

Бензин в Красноярске подорожал на 15 рублей за пять лет

Бензин в Красноярске подорожал на 15 рублей за пять лет

5 февраля 2025, 06:25
Фото: 1MI.
В Красноярске за последние пять лет цена на бензин увеличилась почти на 15 рублей.

Цены сравнили журналисты издания Ngs24.ru — они проанализировали чеки от автовладельцев и данные от Красноярскстата. В 2020 году литр АИ-95 стоил в среднем 44,23 рубля. В 2021 году литр стоил около 48,24 рубля, в 2022 году — уже 49,27 рубля. В начале 2023 года цены практически не изменились, но в 2024 году выросли до 52,41 рубля.

С начала 2025 года стоимость бензина поднялась. На заправках «Газпромнефти» литр АИ-95 стоит 58,31 рубля, на «Роснефти» — 57,3 рубля, а на «КНП» — 57,9 рубля.

За пять лет стоимость АИ-95 выросла на 14-15 рублей.

  • Ранее в Красноярске на заправках временно ограничили продажу бензина в канистрах. В соцсетях сети заправок «Ачинск Нефть» сообщили, что МВД обязало их ввести запрет продажу нефтепродуктов в любую тару, кроме бака машины. Представители сети АЗС отмечали, что ограничение ввели из-за участившихся случаев поджогов заправок и банкоматов.
  • В 2024 году, по данным Красноярскстата, в Красноярском крае замедлился рост цен на бензин. Если сравнивать с динамикой 2023 года, в прошлом году она была существенно ниже.
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