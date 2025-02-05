Бензин в Красноярске подорожал на 15 рублей за пять лет

Цены сравнили журналисты издания Ngs24.ru — они проанализировали чеки от автовладельцев и данные от Красноярскстата. В 2020 году литр АИ-95 стоил в среднем 44,23 рубля. В 2021 году литр стоил около 48,24 рубля, в 2022 году — уже 49,27 рубля. В начале 2023 года цены практически не изменились, но в 2024 году выросли до 52,41 рубля.