Бензин в Красноярске подорожал на 15 рублей за пять лет

Posted 5 февраля, 06:25
Published 5 февраля, 06:25
Modified 5 февраля, 06:27
Updated 5 февраля, 06:27
Цены сравнили журналисты издания Ngs24.ru — они проанализировали чеки от автовладельцев и данные от Красноярскстата. В 2020 году литр АИ-95 стоил в среднем 44,23 рубля. В 2021 году литр стоил около 48,24 рубля, в 2022 году — уже 49,27 рубля. В начале 2023 года цены практически не изменились, но в 2024 году выросли до 52,41 рубля.
С начала 2025 года стоимость бензина поднялась. На заправках «Газпромнефти» литр АИ-95 стоит 58,31 рубля, на «Роснефти» — 57,3 рубля, а на «КНП» — 57,9 рубля.
За пять лет стоимость АИ-95 выросла на 14-15 рублей.