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Posted 5 февраля, 09:39

Published 5 февраля, 09:39

Modified 5 февраля, 09:41

Updated 5 февраля, 09:41

Богучанская ГЭС преодолела рубеж в 180 миллиардов кВт·ч выработки электроэнергии

Богучанская ГЭС преодолела рубеж в 180 миллиардов кВт·ч выработки электроэнергии

5 февраля 2025, 09:39
Фото: Богучанская ГЭС.
Богучанская ГЭС произвела 180-миллиардный киловатт-час электроэнергии с момента запуска в 2012 году. Рубеж в 170 млрд кВт·ч станция преодолела в июле 2024 года, 175 млрд кВт·ч — в октябре 2024, а 180 млрд кВт·ч — в январе 2025.

На период с 1 февраля по 3 марта 2025 года Енисейское бассейновое водное управление (Росводресурсы) установило для Богучанской ГЭС режим работы со среднесуточными расходами 3100-3300 кубометров в секунду. Решения о режимах работы ГЭС Ангаро-Енисейского каскада принято участниками межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ по результатам анализа гидрологической обстановки на Ангаре и Енисее. По информации Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в январе 2025 года температура воздуха в центральных и южных районах Красноярского края на 6-12 градусов превышала среднемноголетние значения, снегозапасы в Приангарье оценивают как 65-85% нормы.

Кромка ледостава на реке Ангара в нижнем бьефе Богучанской ГЭС постепенно продвигается вверх по течению, и к концу января находилась на 69 км выше села Богучаны. Расчетный боковой приток к Богучанскому водохранилищу в январе составил 105 кубометров в секунду при норме 20 кубометров. Участники МРГ отметили, что в январе Богучанская ГЭС работала в соответствии с установленным режимом, средние расходы воды составили 3190 кубометров в секунду.

Уровень Богучанского водохранилища в январе изменялся в пределах 12-15 см, средний уровень — на отметке 207,51 м (над уровнем Балтийского моря). Объем Богучанского водохранилища к концу месяца составлял 56,93 кубических километров. Водохранилище покрыто льдом, вдоль бетонной плотины сохраняется полынья шириной до 15 м, толщина льда в точке постоянных наблюдений 0,27 м, слой снега на льду 0,27 м.

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