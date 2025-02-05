Богучанская ГЭС преодолела рубеж в 180 миллиардов кВт·ч выработки электроэнергии

На период с 1 февраля по 3 марта 2025 года Енисейское бассейновое водное управление (Росводресурсы) установило для Богучанской ГЭС режим работы со среднесуточными расходами 3100-3300 кубометров в секунду. Решения о режимах работы ГЭС Ангаро-Енисейского каскада принято участниками межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ по результатам анализа гидрологической обстановки на Ангаре и Енисее. По информации Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в январе 2025 года температура воздуха в центральных и южных районах Красноярского края на 6-12 градусов превышала среднемноголетние значения, снегозапасы в Приангарье оценивают как 65-85% нормы.