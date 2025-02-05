Что такое «бурятский Новый год», когда он наступит и как приготовить буузы

Posted 5 февраля, 12:57
Published 5 февраля, 12:57
Modified 5 февраля, 14:16
Updated 5 февраля, 14:16
Сагаалган, известный также как праздник Белого месяца, является одним из самых значимых событий в жизни монгольских народов. Он символизирует начало нового года и, как и положено празднику такого масштаба, празднуется с большим размахом. Отмечают его по лунному календарю в первое новолуние весеннего сезона, поэтому дата новогоднего праздника «плавает». В текущем году Сагаалган приходится на субботу, 1 марта.
В разных регионах этот праздник имеет свои уникальные названия: Чагаа байрам, Цаган Сар, Шагаа.
В Бурятии, Туве, Калмыкии, Забайкальском крае и Алтае Сагаалган признан официальным праздником с обязательными выходными. Поскольку в этом году 1 марта выпадает на субботу, дополнительный выходной день в этих регионах будет предоставлен в понедельник, 3 марта. Например, такой указ главы Бурятии опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации».
Сагаалган также широко отмечается в Монголии, откуда он и берёт своё начало.
Иногда Сагаалган именуют буддийским Новым годом, однако это не совсем верно, поскольку буддисты, придерживающиеся разных направлений религии, отмечают Новый год в разные дни. Например, последователи Махаяны встречают его в первое полнолуние января, в то время как приверженцы Тхеравады празднуют Новый год в мае.
Впрочем, свой Дед Мороз у этого праздника все же есть. Это Сагаан Убугун, «Белый старец» — божество, олицетворяющее собой счастье и долголетие.
Корни праздника Сагаалган прослеживаются еще в начале XIII века в Китае и Монголии. Тогда он отмечался осенью, во время, когда скот кочевников приносил приплод и в рационе появлялось больше молочных, белых продуктов.
Позже дата праздника была перенесена на конец зимы, и его смысл изменился. Главным событием особого месяца теперь считалось наступление весны. Это время символизировало прощание с зимой и старым годом, а также начало нового цикла в жизни людей. Напрашивается заметная параллель со славянским праздником Масленицы, имеющим то же значение.
Вот как описывал «большой праздник, что великий хан задает в начале года» знаменитый путешественник Марко Поло:
«Год у них начинается в феврале; великий хан и все его подданные празднуют вот как: по обычаю все одеваются в белое, и мужчины, и женщины, всякий как может. Белая одежда почитается у них счастливой, поэтому они и делают это, одеваются в белое, чтобы во весь год было счастье и благополучие. (…) Скажу вам еще, князья и рыцари, да и весь народ друг другу дарят белые вещи, обнимаются, веселятся, пируют, и делается это для того, чтобы счастливо и подобру прожить весь год».
Базовая религиозная традиция весеннего празднования — Монлам, «праздник молитвы», появилась в Тибете в XV веке. Обычай распространился среди других народов, отмечающих Сагаалган, и поспособствовал сохранению этого праздника до наших дней. Менялись границы, языки и культурная повестка дня, а Сагаалган продолжал существовать несмотря ни на что.
В советское время в рамках борьбы с религией о народных и религиозных праздниках старались забыть, но это не вытравило Сагаалган из народной памяти. Поэтому в 90-х «белый месяц» был возрожден и сразу стал одним из любимых народных праздников.
Слово «сагаалган» в переводе означает «белый». Этот цвет, особо почитаемый в буддизме, символизирует обновление, просветление. Буряты в прямом смысле начинают год с чистого, белого листа.
Это время принято проводить в кругу семьи. Буддисты проводят молебны и особые ритуалы, накрывают праздничный стол и надеются на доброе начало нового года, как и представители других конфессий.
В преддверии Сагаалгана приверженцы буддизма с особым трепетом относятся к соблюдению обрядов и семейных традиций. В этот период они посещают храмы, чтобы вознести молитвы о мире и благополучии. В буддизме существует двенадцатилетний цикл, известный нам как китайский календарь, и каждый день праздничных молений приурочен к определенному году этого цикла.
В зависимости от года своего рождения верующие выбирают для посещения ту службу, которая будет действенной именно для них. Например, тем, кто родился в год Овцы, рекомендуется посетить хурал на шестой день, так как это самое благоприятное время для молитв.
Одним из распространенных ритуалов является очищение огнем, при котором люди как бы сжигают весь негатив, накопившийся за год.
Перед началом праздника в домах проводится генеральная уборка: вещи приводят в порядок, а от старых и ненужных избавляются. Так что традиция выбрасывать хлам в канун Нового года присуща не только итальянцам.
Примечательно, что Новый год приверженцы буддизма встречают не в полночь, а в часы рассвета, когда только-только забрезжила заря и человек может рассмотреть пальцы на своих руках, не зажигая света. Именно в это время по поверьям в дом является женское божество Балдэн Лхамо. Чтобы привлечь удачу на весь следующий год, важно встретить ее в хорошем настроении и в праздничной одежде.
После наступления рассвета буддисты совершают молитвы, делают подношения и отправляются в храм. На следующий день они вывешивают особые флажки с молитвами, называемые «хий морин». В переводе с бурятского «морин» означает «конь», а «хий» — «ветер». Вместе эти слова образуют выражение, которое можно перевести как «конь-ветер» или «летящий конь». Буддисты верят, что ветер донесет их молитвы до божеств.
Для многих людей Сагаалган — любимое семейное торжество. Целый месяц семьи принимают гостей и сами ходят в гости, готовят традиционные угощения, дарят и принимают подарки. Особое внимание уделяется поздравлениям для старших членов семьи. Причина того, что Сагаалган празднуют так долго, кроется в его происхождении. Юрты кочевников располагались далеко друг от друга и, чтобы добраться до родственников, требовалось много времени. Поэтому празднование пришлось «растянуть».
Праздничные гулянья завершает традиционный танец ёхор — бурятский хоровод. Обычно его исполняют в народных костюмах.
На празднике Сагаалган на столе обязательно присутствует молочная «белая пища»: сметана, творог, сыр и простокваша. Можно приготовить национальные блюда, например, знаменитые буузы — паровые пельмени с начинкой. Обычно их готовят из тонко раскатанного теста, в которое помещается фарш (чаще всего мясной, например, из баранины или говядины) с добавлением лука и специй. Также среди местных праздничных яств присутствуют кровяная колбаса с печенью, ароматная баранина и лепешки-боовы. Всего по традиции на столе в праздник должно быть не меньше 9 блюд.
Важно! Алкоголь на праздничный стол не ставят, так как в буддийской традиции ценится чистота и ясность духа, тем более в Белый месяц, с которого начинается обновленный годовой цикл.
Если вы решили отметить этот праздник дома или просто хотите попробовать буузы, воспользуйтесь нашим рецептом.
Чтобы приготовить шесть порций бууз, вам понадобятся:
Лук мелко нарежьте и соедините с фаршем. Посолите и поперчите смесь, влейте в нее 2–3 столовые ложки воды. Из просеянной муки с щепоткой соли, яйца и воды замешайте упругое тесто. Оно должно получиться мягким и не липнуть к рукам. Сформируйте из получившегося теста колбаску и нарежьте её на равные кусочки. Каждый из них раскатайте в небольшую круглую лепёшку. В центр лепешек положите фарш и защипните края. Поместите буузы в смазанную маслом пароварку и готовьте 20–25 минут.
Буузы — это не просто своеобразные «пельмени», а особое блюдо, связанное с бытом кочевников и по своей форме напоминающее их жилище. Местные жители часто упоминают об этом сходстве, когда говорят о своем фирменном блюде.
Чтобы отпраздновать приход нового года, лучше ехать не в столицу Бурятии Улан-Удэ, а в Агинский Бурятский округ в Забайкалье. Именно это место станет центром праздника.
В первый день наступившего года в Агинском округе состоится фестиваль. Утро начнется с чествования божества Балдан Лхамо, молебен пройдет на комплексе «Юндэн Шодон». Участники обменяются традиционными шарфами-хадаками и проведут ритуалы, направленные на достижение благополучия в Новом году.
Самые зрелищные события состоятся на Центральной площади поселка Агинское. На улице Ленина будет организована пешеходная зона, где разместятся яркие национальные юрты, представленные местными муниципальными районами. Каждый желающий сможет проникнуться атмосферой бурятского гостеприимства, попробовать местные блюда и поучаствовать в конкурсах.
Фестиваль порадует гостей богатой культурной программой. Их ждут концерты, народные игры и, конечно, Гранд-Ёхор, символизирующий единство и дружбу всех участников.
Также на площади пройдет выставка-ярмарка изделий народных умельцев и фермерских товаров. Еще в программе — интерактивные площадки, оригинальная фотозона и увлекательные мастер-классы.
Артисты театра «Амар сайн» и краевого Центра развития бурятской культуры подготовят театрализованное представление, а всех участников угостят на народном чаепитии.
Если вы не сможете поехать на фестиваль, можно отметить Сагаалган дома, приготовив национальные блюда и переодевшись в белые вещи.