Что такое «бурятский Новый год», когда он наступит и как приготовить буузы

Примечательно, что Новый год приверженцы буддизма встречают не в полночь, а в часы рассвета, когда только-только забрезжила заря и человек может рассмотреть пальцы на своих руках, не зажигая света. Именно в это время по поверьям в дом является женское божество Балдэн Лхамо. Чтобы привлечь удачу на весь следующий год, важно встретить ее в хорошем настроении и в праздничной одежде.