«Домклик»: В Красноярском крае выдано более 2% от общего числа ипотек на вторичку

Posted 5 февраля, 07:33
Published 5 февраля, 07:33
Modified 5 февраля, 07:35
Updated 5 февраля, 07:35
В своем исследовании эксперты аналитического центра учли период с ноября прошлого года (после повышения Центробанком ключевой ставки до 21%) по январь 2025 года. Об этом сообщает gorod55.ru.
38 лет составил средний возраст граждан, приобретающих вторичное жилье в ипотеку в Российской Федерации. На территории Северного Кавказа средний возраст заемщика на вторичном рынке жилья составил 35 лет. Также исследование показало, что женщины оформляют порядка 55% всех ипотек на вторичное жилье. При этом на юге страны и на Северном Кавказе доля женщин среди ипотечных заемщиков превышает средние показатели по России и составляет порядка 60%.
58% приходится на россиян, состоящих в браке (в СКФО и ДФО на эта категория граждан составляет соответственно 63% и 46%). В сравнении с аналогичным периодом 2024 года эти значения почти не изменились.
Аналитики сообщают о более чем двукратном росте доходов покупателей жилья на рынке готового жилья. В среднем по стране доходы ипотечников увеличились с 84 тысяч рублей до 168 тысяч рублей. В ЦФО отмечается медианный доход заемщиков в 243 тысяч рублей, значительно превышающий средний уровень по стране. В СКФО данный показатель достигает всего 90 тысяч рублей.
Кроме того, было выявлено, что большая часть граждан, приобретающих вторичное жилье в ипотеку, не имеет детей — данная категория заемщиков составляет 80%. В то же время многодетные родители среди ипотечников составляют чуть более 1%. Даже на Северном Кавказе, где принято иметь много детей, среди покупателей жилья в ипотеку на вторичном рынке было зафиксировано всего 1,6% семей с тремя и более детьми.
В ЦФО и Приволжье эксперты отмечают максимальную активность покупателей готовых квартир (25,7% и 24,5% сделок соответственно). Меньше всего ипотек на готовое жилье оформили россияне в ДФО и СКФО. На долю этих территорий пришлось около 5% от общего количества ипотек по стране. Специалисты объясняют это явление жесткими условиями «Дальневосточной ипотеки» в ДФО и особенностями рынка жилья Северного Кавказа, где граждане предпочитают загородные дома квартирам в многоэтажках.
Также подтвердилось, что большинство ипотек на вторичном рынке в России, как и ранее, оформляется в крупнейших регионах — Москве и Подмосковье. Их доля составляет соответственно 5% и 7,7%. Также высокие показатели зафиксированы в Татарстане, Свердловской области и в Республике Башкортостан (5,8%, 4,3% и 4,2% соответственно).