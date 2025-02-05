Где в Красноярском крае будет много клещей

Posted 5 февраля, 11:02
Published 5 февраля, 11:02
Modified 5 февраля, 11:09
Updated 5 февраля, 11:09
В грядущем сезоне, по данным ведомства, численность клещей сохранится на среднемноголетнем уровне.
Рост численности клещей ожидается в Минусинске и Иланском районе. Возможное снижение количества ожидается в Красноярске и его окрестностях, в Лесосибирске, Шарыпове.
Уже в марте в управлении ожидают первые случаи присасывания клещей на территории края. Чаще в этот период они кусают собак.
«Как обычно, первые встречи с членистоногими происходят весной — в конце марта или начале апреля. В этот период чаще всего клещей обнаруживают на домашних питомцах при их выгуле в окрестностях населённых пунктов», — рассказали в Роспотребнадзоре.