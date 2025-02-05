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Posted 5 февраля, 11:02

Published 5 февраля, 11:02

Modified 5 февраля, 11:09

Updated 5 февраля, 11:09

Где в Красноярском крае будет много клещей

Где в Красноярском крае будет много клещей

5 февраля 2025, 11:02
Фото: 1MI.
Специалисты Роспотребнадзора Красноярского края рассказали, где в регионе будет много клещей в 2025 году.

В грядущем сезоне, по данным ведомства, численность клещей сохранится на среднемноголетнем уровне.

Рост численности клещей ожидается в Минусинске и Иланском районе. Возможное снижение количества ожидается в Красноярске и его окрестностях, в Лесосибирске, Шарыпове.

Уже в марте в управлении ожидают первые случаи присасывания клещей на территории края. Чаще в этот период они кусают собак.

«Как обычно, первые встречи с членистоногими происходят весной — в конце марта или начале апреля. В этот период чаще всего клещей обнаруживают на домашних питомцах при их выгуле в окрестностях населённых пунктов», — рассказали в Роспотребнадзоре.
  • В 2024 году больше 14 тысяч жителей края пострадали от укусов клещей. У 266 человек нашли клещевой вирусный энцефалит, у 208 — боррелиоз, у 17 — сибирский клещевой тиф. Еще по одному человеку заболели эрлихиозом и анаплазмозом.
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