Красноярец опоздал на работу, потому что на нем спал кот. Топ смешных оправданий

Каждый десятый работодатель чаще всего слышит от непунктуальных сотрудников о проблемах с общественным транспортом: изменилось расписание, автобус задержался, сломался по дороге или не пришел. 8% самым популярным оправданием назвали проблемы с будильниками, 4% — семейные неурядицы и проблемы с детьми.