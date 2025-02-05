Красноярец опоздал на работу, потому что на нем спал кот. Топ смешных оправданий

Posted 5 февраля, 06:56
Published 5 февраля, 06:56
Modified 5 февраля, 13:30
Updated 5 февраля, 13:30
Данные «ПМ» предоставили в SuperJob. Самым частым оправданием опозданий на работу у красноярцев являются пробки — 30% опрошенных работодателей назвали такую причину.
На втором месте с 12% голосов причина «проспал».
Каждый десятый работодатель чаще всего слышит от непунктуальных сотрудников о проблемах с общественным транспортом: изменилось расписание, автобус задержался, сломался по дороге или не пришел. 8% самым популярным оправданием назвали проблемы с будильниками, 4% — семейные неурядицы и проблемы с детьми.
В топ самых смешных оправданий вошли такие: