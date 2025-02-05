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Posted 5 февраля, 06:56

Published 5 февраля, 06:56

Modified 5 февраля, 13:30

Updated 5 февраля, 13:30

Красноярец опоздал на работу, потому что на нем спал кот. Топ смешных оправданий

Красноярец опоздал на работу, потому что на нем спал кот. Топ смешных оправданий

5 февраля 2025, 06:56
Фото: 1MI.
Красноярские работодатели назвали смешные и самые частые оправдания от опаздывающих сотрудников.

 

Данные «ПМ» предоставили в SuperJob. Самым частым оправданием опозданий на работу у красноярцев являются пробки — 30% опрошенных работодателей назвали такую причину.

Что больше всего обсуждали в пробках красноярцы
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На втором месте с 12% голосов причина «проспал».

Каждый десятый работодатель чаще всего слышит от непунктуальных сотрудников о проблемах с общественным транспортом: изменилось расписание, автобус задержался, сломался по дороге или не пришел. 8% самым популярным оправданием назвали проблемы с будильниками, 4% — семейные неурядицы и проблемы с детьми.

В топ самых смешных оправданий вошли такие:

  • «Забыл, куда иду» или «Забыл, что трудоустроился…»;
  • «Засмотрелся на рассвет»;
  • «Испугался вставать»;
  • «Не в то такси сел» или «Перепутал дни недели»;
  • «Кони перегородили дорогу»;
  • «Любимая кошка окотилась»;
  • «Уснул котик утром на человеке».
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