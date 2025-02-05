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Posted 5 февраля, 09:35

Published 5 февраля, 09:35

Modified 5 февраля, 09:35

Updated 5 февраля, 09:35

Красноярские врачи спасли жизнь отцу 12 детей. Еще у мужчины есть 41 внук

Красноярские врачи спасли жизнь отцу 12 детей. Еще у мужчины есть 41 внук

5 февраля 2025, 09:35
Фото: vk.com/kkb1_krsk.
В Красноярске врачи краевой клинической больнице спасли жизнь 75-летнему жителю Таймыра. У мужчины вовремя нашли злокачественную опухоль.

Изначально Григорий Яр приехал в краевую больницу на операцию по установке кардиостимулятора. Операция прошла в плановом режиме и без осложнений.

В какой-то момент у жителя поселка Носок возникла кишечная непроходимость. Во время операции выяснилось, что у пациента злокачественная опухоль второй стадии.

Хирурги вместе с онкологами решили сразу же удалить новообразование и спасли жизнь мужчине.

Фото: vk.com/kkb1_krsk

75-летний Григорий Яр рассказал, что его семья — потомственные оленеводы. У мужчины 12 детей и 41 внук.

  • Ранее врач волейбольного «Енисея» спас жизнь пассажирке самолета Москва-Красноярск.
  • Тут мы рассказывали о жительнице Красноярского края, у которой нашли необычную аномалию. Кишка проникла в ее грудную клетку и она не могла дышать.
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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Дети#Красноярский край#Таймыр#Врачи#Краевая больница#Пациент#Опухоль
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