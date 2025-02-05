Красноярские врачи спасли жизнь отцу 12 детей. Еще у мужчины есть 41 внук

Posted 5 февраля, 09:35
Published 5 февраля, 09:35
Modified 5 февраля, 09:35
Updated 5 февраля, 09:35
Изначально Григорий Яр приехал в краевую больницу на операцию по установке кардиостимулятора. Операция прошла в плановом режиме и без осложнений.
В какой-то момент у жителя поселка Носок возникла кишечная непроходимость. Во время операции выяснилось, что у пациента злокачественная опухоль второй стадии.
Хирурги вместе с онкологами решили сразу же удалить новообразование и спасли жизнь мужчине.
75-летний Григорий Яр рассказал, что его семья — потомственные оленеводы. У мужчины 12 детей и 41 внук.