Красноярцы смогут повторно сыграть свадьбу через 10 лет брака

Posted 5 февраля, 07:58
Published 5 февраля, 07:58
Modified 5 февраля, 08:03
Updated 5 февраля, 08:03
Агентство ЗАГС Красноярского края утвердило порядок проведения торжественных церемоний чествования юбиляров супружеской жизни.
Все семейные пары края, которые непрерывно состоят в браке 10, 15, 20 и более лет — кратно пяти — могут подать заявление о проведении в годовщину свадьбы торжественной церемонии в ЗАГСе.
Подать заявление нужно не позднее, чем за один месяц до памятной даты. Это можно сделать лично, или через электронный сервис.
Если супруги уже в преклонном возрасте или по состоянию здоровья они стали маломобильны, то торжественную церемонию могут провести с выездом на дом