prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 февраля, 07:58

Published 5 февраля, 07:58

Modified 5 февраля, 08:03

Updated 5 февраля, 08:03

Красноярцы смогут повторно сыграть свадьбу через 10 лет брака

Красноярцы смогут повторно сыграть свадьбу через 10 лет брака

5 февраля 2025, 07:58
Фото: t.me/zaitsev24.
Красноярцев приглашают повторно провести торжественную церемонию в ЗАГСе спустя 10 и более лет брака.

Агентство ЗАГС Красноярского края утвердило порядок проведения торжественных церемоний чествования юбиляров супружеской жизни.

Все семейные пары края, которые непрерывно состоят в браке 10, 15, 20 и более лет — кратно пяти — могут подать заявление о проведении в годовщину свадьбы торжественной церемонии в ЗАГСе.

Подать заявление нужно не позднее, чем за один месяц до памятной даты. Это можно сделать лично, или через электронный сервис.

Если супруги уже в преклонном возрасте или по состоянию здоровья они стали маломобильны, то торжественную церемонию могут провести с выездом на дом

Читайте также:
Красноярский ЗАГС назвал красивые даты для свадьбы в 2025 годуКрасноярцы выбрали лучшие загсы города. Вот топ-3В Красноярске загс будет бесплатно учить пары танцевать вальс
#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Красноярский край#Свадьба#ЗАГС#Брак
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика