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Posted 5 февраля, 05:38

Published 5 февраля, 05:38

Modified 5 февраля, 05:40

Updated 5 февраля, 05:40

На каких работах красноярцам готовы платить 200 тысяч рублей? Вот топ специальностей

На каких работах красноярцам готовы платить 200 тысяч рублей? Вот топ специальностей

5 февраля 2025, 05:38
Фото: 1MI.
В Красноярском крае открыто более трех тысяч вакансий с зарплатой в 200 тысяч рублей. Рассказываем, в каких сферах предлагают такую оплату.

Как сообщают аналитики hh.ru, такое количество вакансий с зарплатой в 200 тысяч рублей было открыто в крае за первый месяц 2025 года. При этом средняя предлагаемая заработная плата в регионе составила 80 тысяч рублей.

Чаще всего высокую зарплату предлагают водителям и курьерам — по 14% от всех вакансий с доходом 200 тысяч рублей, машинистам — 13% и сварщикам — 4%.

Компании, которые готовы платить своим работникам такие зарплаты, чаще всего относятся к отраслям «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» — 19%, «Перевозки, логистика, склад, ВЭД» — 15%, «Добывающая отрасль» — 11%, «Услуги для бизнеса» — 10% и «Металлургия, металлообработка» — 5%.

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