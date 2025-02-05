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Posted 5 февраля, 09:36

Published 5 февраля, 09:36

Modified 5 февраля, 09:38

Updated 5 февраля, 09:38

Новую банду автоподставщиков задержали в Красноярске

Новую банду автоподставщиков задержали в Красноярске

5 февраля 2025, 09:36
Фото: Ирина Волк.
В Красноярске полицейские задержали семь человек. Их подозревают в мошенничестве в сфере автострахования.

Как рассказали в полиции, с начала 2023 по конец 2024 года они устроили на своих и арендованные машинах как минимум шесть подставных ДТП. За поврежденные авто они получили от страховых компаний более 2,5 миллиона рублей. Количество аварий и сумма ущерба могут вырасти при расследовании, уточнили в ведомстве.

Видео: Ирина Волк.

Следователи полиции возбудили уголовные дела о мошенничестве в сфере страхования. Четырех отправили в СИЗО, еще трое — под подпиской о невыезде.

  • Ранее в Красноярске отдали под суд мужчину, который с сообщниками устроил 103 автоподставы и получил от страховых компаний выплаты больше чем на 20 миллионов рублей.
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#Владислав Савончик#Видео#ДТП#Красноярск#Полиция#Мошенничество#Уголовные дела#Автоподставщики#Автострахование
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