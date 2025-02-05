Новую банду автоподставщиков задержали в Красноярске

Как рассказали в полиции, с начала 2023 по конец 2024 года они устроили на своих и арендованные машинах как минимум шесть подставных ДТП. За поврежденные авто они получили от страховых компаний более 2,5 миллиона рублей. Количество аварий и сумма ущерба могут вырасти при расследовании, уточнили в ведомстве.