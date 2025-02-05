Основатель TIKSAN GROUP Сергей Ким запустил развивающий проект для бизнесменов

Posted 5 февраля, 04:41
Published 5 февраля, 04:41
Modified 5 февраля, 04:43
Updated 5 февраля, 04:43
Участники получат доступ к наработкам и инструментам, которые Ким тестировал в течение 20 лет. Эти знания позволили ему самому пройти путь от гастарбайтера до успешного предпринимателя. Ранее Сергей Ким запустил бизнес-акселератор «A+club», резидентами которого стали более 60 собственников из 5 стран.
«За год работы акселератора мы разобрали десятки бизнесов, изучили проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели, — рассказал Ким. — Разработали индивидуальную траекторию для каждого резидента, которая помогла им сделать скачок в развитии. И, основываясь, в том числе на этот опыт, создали с командой A+club, новую программу „Х2“. Она закрывает ключевые запросы предпринимателей: стратегия, команда, финансы, коммерческий блок. Это не просто помощь, это полноценная экосистема для тех, кто хочет расти и масштабироваться».
В программе 4 формата: мастермайнды, наставничество, экскурсии в крупнейшие корпорации мира и главное — помощь во внедрении навыков через регулярный консалтинг.
Участники распределены по 3 направлениям бизнеса: производство, торговля, услуги, менторами в группах будут 18 предпринимателей с миллиардными оборотами. Среди них — HONO–R Сергей Журавлев (Новокузнецк), девелопер Бахром Баходиров (Ташкент), собственник Суши Sell Владимир Расторгуев (Питер), основатель сети «ЁбидоЁби» Дмитрий Прадед (Дубай), лидер рынка в Coffee&HoReCa, руководитель холдинга группы компаний CSS Шамиль Гусейнов, (Махачкала), селлер N1 на маркетплейсах Илья Островский, другие.
Пообщаться с владельцами крупных корпораций, посмотреть, как устроен их бизнес, предприниматели смогут и в четырех бизнес-турах. Первая поездка запланирована на апрель, в Ташкент, где участники посетят 3 компании, также для них проведут стратегические разборы и мастермайнд.
Автор проекта уверен, что тот набор инструментов, методологий, подходов и ценностей позволит увеличить чистую прибыль бизнеса участников как минимум в два раза. В противном случае он готов вернуть деньги.
В программу примут 60 предпринимателей от Урала до Дальнего Востока. Организаторы уже объявили набор в проект. Чтобы присоединиться к нему, необходимо заполнить анкету на сайте.