Основатель TIKSAN GROUP Сергей Ким запустил развивающий проект для бизнесменов

Участники получат доступ к наработкам и инструментам, которые Ким тестировал в течение 20 лет. Эти знания позволили ему самому пройти путь от гастарбайтера до успешного предпринимателя. Ранее Сергей Ким запустил бизнес-акселератор «A+club», резидентами которого стали более 60 собственников из 5 стран.