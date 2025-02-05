Родители 5 погибших детей из Красной Сопки выступили на «Пусть говорят»

Posted 5 февраля, 04:47
Published 5 февраля, 04:47
Modified 5 февраля, 09:10
Updated 5 февраля, 09:10
Сейчас продолжается расследование уголовного дела против 34-летнего отца из-за гибели четверых детей от отравления дихлофосом. Мужчине предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности (часть 3 статья 109 УК РФ).
По версии следствия, глава семейства использовал дихлофос в доме, но после этого комнаты не проветрили и не провели там влажную уборку. В итоге компоненты средства через еду, посуду, одежду и мебель попали в организм детей, которые получили острое отравление деструктивным ядом.
Семья продолжила жить в том же доме, где погибли дети. Ночью 2 февраля 2025 года умер пятый ребенок — 3-месячный младенец. Предварительно, он мог задохнуться рвотными массами. Сейчас следователи выясняют, что случилось.
В прокуратуре отметили, что насильственных следов на месте не обнаружили. Сообщалось, что ребенок находился на грудном вскармливании, никаких заболеваний у него диагностировано не было. По словам матери, ее привычный рацион не менялся.
Дмитрий Виноградов впервые появился на телевидении после трагедии. В эфире «Пусть говорят» он рассказал, что семья часто использовала химические средства от насекомых и никогда не было никаких проблем.
Также Дмитрий сообщил, что в холодильнике хранились белые гранулы для уничтожения мух. Мужчина заявил, что гипотетически это вещество могли случайно добавить в еду. Однако, утверждает он, никто из детей не участвовал в готовке и положить средство в пищу они не могли.
По словам мужчины, в день трагедии семья пообедала пельменями, после чего он распылил в доме дихлофос и проветрил помещение.
«Когда я распылял его, продуктов не было на столе. Посуда, из которой ели в обед, лежала на кухонном гарнитуре. После использования дихлофоса, естественно, посуду помыли.
Вечером супруга приготовила курицу с картошкой. Мы с женой ели курицу, а дети пельмени. После ужина дети не сразу легли спать. Кто-то из них сидел в телефоне, кто-то смотрел мультики. Никто из них не жаловался на боль в желудке».
Первым ночью проснулся отец семейства, он почувствовал себя плохо, его рвало. Аналогичные симптомы появились и у детей.
«Вскоре начали просыпаться дети. Они никуда не успевали добежать — у них сразу же рвотная масса вылетала изо рта. Когда младшей дочери стало плохо, я позвонил товарищу и попросил приехать. Он прибыл достаточно быстро. Я взял дочь, кое-как донес до машины, отправил ее с женой в больницу.
После этого я вернулся домой, позвонил сестре. Она приехала, остальные дети сели в автомобиль и тоже поехали в больницу. Потом друг Руслан приехал за мной и отвез в больницу. Со слов жены, ей тоже было плохо, но я этого не видел».
Брат Дмитрия Алексей рассказал, что, когда зашел в палату к племянникам, они уже находились в тяжелом состоянии.
«В больнице врачи говорили мне, что младшей дочери уже ничем не помочь. Глядя в глаза племяннику, я уже понимал, что мы теряем их».
Мать детей, Виктория Виноградова, участвовала в шоу по видеосвязи. Она заявила, что ее супруг невиновен в смерти детей. По словам женщины, в тот день она сама готовила еду и никто из детей не мог подойти и случайно добавить средство от насекомых в пищу. Однако следователи говорят, что на допросе мать и отец сообщили, что в обед пельмени готовила старшая дочь, а не Виктория.
Один из экспертов программы «Пусть говорят» предположил, что семью могли отравить специально, но эта версия тоже удивила супругов.
«У нас не было врагов, со всеми хорошо общаемся. Я постоянно на работе, гостей давно не было, дети в школе, муж работает», — сказала Виктория.
Журналистка Диана Пегас, которая занималась расследованием дела семьи Виноградовых, рассказала, что многие люди ей писали о том, что с Викторией якобы не все так «однозначно».
«СК, когда проводил обыск, извлек телефоны у членов семьи. В одном из телефонов был запрос в интернете о том, как отравить всю семью. Это официальный факт».
Брат Дмитрия Алексей отметил, что слышал нечто подобное. Однако заявил, что ему нечего сказать по этому поводу. Виктория Виноградова заявила, что никогда не искала в интернете подобную информацию.
«Даже в мыслях такого не было. Свою семью я очень сильно люблю. Я всегда переживала за ребятишек и мужа».
В региональном СК корреспонденту «Проспекта Мира» заявили, что информация журналистки является вымыслом.
«Это все неправда. Телефоны, конечно, изымали и осматривали. Однако ничего подобного там обнаружено не было. Откуда у нее такая информация — вопрос открытый».
Также в эфире программы выступил разработчик рецептуры дихлофоса и других инсектицидных препаратов Сергей Сохранный. По его словам, расчеты и практика показывают, что отравиться дихлофосом нельзя.
Дмитрий Виноградов тоже не верит в версию следствия об отравлении частицами дихлофоса. Его супруга Виктория считает, что семья могла отравиться из-за пельменей.
В региональном следкоме корреспонденту «ПМ» сообщили, что никакого дополнительного расследования проводиться не будет, так как эксперты уже все установили.