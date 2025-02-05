Родители 5 погибших детей из Красной Сопки выступили на «Пусть говорят»

Мать детей, Виктория Виноградова, участвовала в шоу по видеосвязи. Она заявила, что ее супруг невиновен в смерти детей. По словам женщины, в тот день она сама готовила еду и никто из детей не мог подойти и случайно добавить средство от насекомых в пищу. Однако следователи говорят, что на допросе мать и отец сообщили, что в обед пельмени готовила старшая дочь, а не Виктория.