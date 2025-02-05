Под Красноярском откроется новый комплекс с бассейнами и рестораном

Posted 5 февраля, 11:19
Published 5 февраля, 11:19
Modified 5 февраля, 11:42
Updated 5 февраля, 11:42
Как пишет телеграм-канал «В эти 15 минут модно…», в комплексе будут гостевые домики, гостиница на 12 номеров бассейны, игровая и ресторан сибирской кухни. В ресторане будут подавать завтраки, обеды и ужины, еще будет детское меню.
Еще в комплексе планируются приватные территории, беседки и мангалы на берегу Маны.
Проект реализует красноярская ресторанная группа Moloko Family — в группу входят лаунж-бары Moloko, Maslo и коктейль-бар Smetana. Судя по 2ГИС, комплекс разместят рядом с базами отдыха «Манская петля», «Манский бриз» и «Манская крепость».