Под Красноярском откроется новый комплекс с бассейнами и рестораном

Как пишет телеграм-канал «В эти 15 минут модно…», в комплексе будут гостевые домики, гостиница на 12 номеров бассейны, игровая и ресторан сибирской кухни. В ресторане будут подавать завтраки, обеды и ужины, еще будет детское меню.